Asus Zenfone 3 Sorun Şikayet ve Kullanıcı Yorumu

Asus Zenfone 3'de oluşan tüm hata ve sorunlarınızı bizler ile paylaşarak, sorunlarınızı daha hızlı halletmeye ne dersiniz? Bu sayfada sadece sorunlar değil cihaz ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Cihaz için merak ettiğimiz ve sık sık sorduğumuz sorular ile başlayalım.







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Hayır



Evet, ideal



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Evet, yeterince iyi



Hayır, daha iyi yapabilirlerdi.









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Zenfone 3

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Asus Zenfone 3 'i nereden satın alabiliriz?Şuanlık sadece Vodafone bayilerinden satın alabilirsiniz. 2017 sonrasında ise büyük ihtimalle asus e-shop ve diğer alış veriş sitelerinden temin edebilirsiniz.Asus Zenfone 3 'in işletim sistemi nedir?Android Marshmallow(6.0) versiyonu kullanılmakta.Asus Zenfone 3'de hangi işlemci kullanılmış?Snapdragon 625 işlemcisi bulunuyor.Asus Zenfone 3'in hangi renk seçenekleri mevcut?Siyah, Beyaz renk seçenekleri mevcuttur.Asus Zenfone 3, 4.5G alt yapısını destekliyor mu?Ülkemizdeki 4.5G alt yapısını desteklemektedir.Asus Zenfone 3'in bataryası ne kadar?3000 miliamper bataryası bulunuyor.Asus Zenfone 3'in kamerası kaç megapiksel?8 MP ön kamerası, 16 MP arka kamerası bulunuyor.Asus Zenfone 3'in ne kadar Bellek(RAM) bulunuyor?4 GB belleği bulunuyor.Oluşabilecek herhangi bir sorunu lütfen aşağıda bulunan yorum formundan bizlere gönderin, en kısa zamanda sizler için sorunu çözebilecek fikirler vermeye çalışacağız. Lütfen unutmayın burada vereceğimiz herhangi bir bilgi varsayımlar üzerinden değerlendirilmektedir. Oluşan teknik aksaklıklarda lütfen cihazınızı kurcalamak yerine teknik destek ekibine gönderin veya sorun çözümüne odaklanmış kişilere ileterek yardım almayı sakın unutmayın.Zenfone 3'ü beğendiniz mi ?Doğru!Yanlış!Cihazın tasarımını beğendiniz mi ?Doğru!Yanlış!Cihazdaki teknik özellikler sizce yeterli mi ?Doğru!Yanlış!Sonucu görmek için quizi paylaş !