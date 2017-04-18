Asus Zenfone 3 Max İnceleme ve Kullanıcı Yorumu

Asus'un yeni akıllı telefonu Zenfone 3 Max, pil performansı ile öne çıkan cihazın detaylı incelemesi ve kullanım yorumlarımı buradan sizler için paylaşacağım.



TASARIM





Asus, Zenfone 2 tasarımından kurtularak yeni bir konsepte geçiş yaparak Zenfone 3 serisi tüm cihazlarına bu konsepti uydurmuş durumda. Yeni tasarım oldukça ele oturan bir yapısı var, eski tasarıma göre kalınlığı büyük ölçüde azaltan Asus, Zenfone 3 Max şık ve sadelikle karşımıza çıkıyor.







Cihazın ön kısmında; alt kısmında bir asus logosu, üst kısmında ise Kamera, hoparlör ve bildirim ışığı bulunuyor. Arka kısmında ise, en üstte dış sesleri devre dışı bırakabilecek bir mikrofon, altında kamera ve led ışığı, onu altında parmak izi okuyucu sensörü ve en altta Asus logosu ve cihazın genel hoparlörü bulunuyor.



5.2 inç 720 x 1280 çözünürlüklerini destekleyen IPS LCD ekranı bulunan Zenfone 3 Max,282 PPI piksel yoğunuğuna sahip. %67.68 ekran gövde oranı bulunan cihazın ekranı ise Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ





Asus'un akıllı telefon piyasasına çıkardığı tüm Zenfone serisi cihazlarından da alışık olduğumuz fiyat performans cihazlarından bir tanesi olan Zenfone 3 Max, özellikle pil kapasitesi ile ön plana çıkıyor.



Zenfone 3'ün teknik özellikleri şu şekilde;



Ekran: 5.2 inç IPS LCD ekranı, 282 ppi piksel yoğunluğu %67.65 ekran gövde oranı bulunan cihazımızın ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor.



Tasarım: Boy: 149.5mm, En: 73.7mm, Kalınlık: 8.55mm boyutlarında olan Zenfone 3 Max, 160 gram ağırlığında. Altın, Gri, Gümüşve Pembe renk seçenekleri bulunuyor.



Temel Donanım: 4 çekirdekli MediaTek MT6737 işlemcisi, Mali T720 MP2 grafik işlemcisi, 3 GB belleği 16/32 GB depolama alan ve 32 GB'a kadar arttırılabilir depolama alanı bulunan Zenfone 3 Max Android 6.0.1 yani Android Marshmallow işletim sistemini kullanıyor.



Kamera: 13 MP Led flaslı arka kamerası, Full HD saniye 30 kare çekim yapabiliyor. Ön kemara ise 5 MP.



Batarya: 4130 miliamper bataryası bulunan Zenfone 3 Max'ın 20 saat konuşma süresi, 720 saat bekleme süresi, 15 saat video oynatma süresi bulunuyor.



Ağ Bağlantıları: Ülkemizde kullanılan 4.5G alt yapısını destekleyen Zenfone 3 Max, Bluetooth 4.0 ve 802.11 b/g/n Wi-Fi Kanalını kullanıyor.



Diğer Bilgiler: Çift hat desteği bulunan cihaz OTG kablosu ile arkadaşlarınızın telefonlarını şarj etmenize olanak sağlıyor. 0,3 saniye algılama hızı bulunan Parmak izi okuyucusu sayesinde telefonunuz daha hızlı kilidini açabilirsiniz. Sar değerlerinden bahsedecek olursak; Başta 0.302 W/kg, Vücutta 1.18 w/KG



PİL ÖMRÜ





Pil performansı ile öne çıkan cihaz, 720 saate kadar bekleme süresi, 20 saate kadar konuşma süresi, 18 saate kadar internet kullanımı, 15 saate kadar Video oynatma olanağı, 87 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. 4130 miliamper kapasitesinde olan cihaz pili li-Ion batarya teknolojisini kullanıyor. OTG kablosu ile telefonunuzu taşınabilir şarj aleti şeklinde de kullanabilirsiniz.



ÖZET-SONUÇ





Cihazı kullandığım süre boyunca beni gün içinde fazlası ile mutlu etti. Bazı durumlarda 3 güne kadar telefonu şarj etmeden kullanabildim. Normal kullanımda ise neredeyse bir buçuk gün veya iki gün telefon şarj etmeden kullanılabiliyor. Telefonda tek sevmedim kısım ise telefonun tuşlarının sanal olması, saten küçük bir ekranı bulunan Zenfone 3 Max'ın ekranı daha da daralmış.



Sonuç olarak Asus her zamanki gibi fiyat performans cihazlarının öncüsü oldu. 999 ? etiket fiyatı ile satılan Zenfone 3 Max'ı pil, kamerası ve donanımı için satın alabilirsiniz.