Asus Zenbook Ailesinin Dört Yeni Üyesi, Asus Zenbook Özellikleri ve Fiyatları

ASUS, ZenBook ailesiyle tasarım ve şıklığı birleştiriyor. Şık ve ince tasarımlarının yanı sıra yüksek performanslı donanımlarıyla her ortamda kullanım sağlayan ZenBook serisi dizüstü bilgisayarlar, güzellik ve güç arasında denge oluşturan Zen felsefesinden ilham alınarak tasarlandı.



ASUS'un ZenBook ailesi hiç olmadığı kadar güçlü.



ZenBook ailesinin dört üyesi ZenBook Flip UX360UA, ZenBook 3 UX390UA, ZenBook UX310 ve ZenBook UX330, tasarım ve şıklığı teknoloji ile birleştiriyor. Ekranından klavyesine kadar, sofistike ve sade bir tasarımın eseri olan ZenBook serisi dizüstü bilgisayarlar, yüksek performanslı donanımları ve güçlü bataryalarıyla her işin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. ZenBook ailesinin bu yeni üyeleri, ince ve hafif tasarımlarıyla kolayca taşınabiliyor. Ofis kullanımı dışında ister bir kafede, ister uçakta her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor.



Performanstan asla ödün vermeyen bu dört dizüstü bilgisayar, uzun süreli pil ömrü ve hafiflik gibi yoğun iş programına, seyahatlere, şehrin dört bir yanını 24 saat süren bir tempoda yaşamaya rahatlıkla ayak uydurabilecek özelliklere sahip. Sonic Master teknolojili Harman/Kardon ses sistemiyle donatılmış ZenBook dizüstü bilgisayarlar, video konferanslarda ve sunumlarda da en iyi ses kalitesini sunuyor.



Teknolojinin en zarif hali: ZenBook UX390UA





ZenBook ailesinin güçlü üyesi, ASUS'un şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyan ZenBook 3 UX390UA. Sadece 910 gram ağırlığında ve 11,9 mm kalınlığında olan UX390UA, A4 boyutunda bir kağıttan bile daha az yer kaplıyor. ZenBook UX390UA serinin geri kalan üyelerine kıyasla daha ince, daha hafif, daha dayanıklı ve tek kelimeyle büyüleyici. ZenBook UX390UA'nın çevresindeki altın rengi detaylar, logosu ve benzer tonlarda arka aydınlatması bulunan klavyesi, üstün kaliteyi estetik bir tasarımla birleştiriyor.



Ultra ince ve zarif tasarım, sadece 910 g ve 11.9mm

Entegre parmak izi ile yüksek güvenlik

Hızlı şarj olabilen uzun ömürlü batarya

Yüksek kalite materyaller ile üstün dayanıklılık



Hassas mühendislik, 360° esneklik: ZenBook Flip UX360UA





Güzellik ve güç arasında denge oluşturan Zen felsefesinden ilham alınarak tasarlanan ZenBook Flip UX360UA, yenilik ve estetik mükemmeliyetin; zarafetin, işlevselliğin ve performansın kusursuz dengesini bünyesinde barındırıyor. En üst seviye ASUS dizüstü bilgisayarlarından biri olan ZenBook Flip UX360UA, 360 derece dönebilen ekranıyla esnek ve pratik kullanım sağlıyor. Dokunmatik ekranı ile ister tablet ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen UX360UA, sadece 13,9 mm kalınlığında ve güçlü bataryası tek şarjda yaklaşık 12 saat kullanım sunuyor.



360 esneklikle hem dizüstü hem tablet

Geniş renk skalasına sahip, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran

Gün boyu kullanım için 12 saate kadar pil ömrü

Hassas mühendislik ile geliştirilmiş dayanaklı menteşe sistemi



İş yüküne karşı uzun pil ömrü arayanlar için: Zenbook UX330





Gündelik işlerin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlayan ZenBook UX330, zarif alüminyum alaşımlı gövdesiyle 13,5 mm inceliğe sahip ve sadece 1,2 kg ağırlığında. ZenBook UX330'un 12 saate kadar pil ömrü sayesinde, kullanıcılar en uzun çalışma gününde bile kesintisiz çalışmaya devam edebiliyor. ZenBook UX330, 7. Nesil Intel® Core ™ i7 işlemci gücüyle, şehir içi ya da şehirlerarası seyahatlerde kullanıcılara taşınabilir çözüm sunuyor. Canlı renkler ve net, keskin videolar için özel ASUS Splendid ve ASUS Tru2Life teknolojileri ile geliştirilmiş ZenBook UX330, 3200 x 1800 çözünürlüğe kadar keskin netlikte, geniş görüş açısı sunan ekranıyla da benzersiz görüntü kalitesi sunuyor.



Zarif, ince ve hafif tasarım, sadece 1.2 kg ve 13.5mm

Gün boyu üretkenlik ve eğlence için 12 saat pil ömrü

Tam ölçekli bağlantı noktaları – USB, HDMI, Kart okuyucusu

Kolay kullanımlı, arkadan aydınlatmalı klavye



Taşınabilir yüksek performanslı çözüm: ZenBook UX310





ZenBook UX310 zarafeti, inceliği ve üstün performansı yekpare alüminyumdan sade bir tasarımla sunuyor. 13.3 inçlik geniş inceleme açısı ve net görüntü sunan ekrana sahip UX310, 1,4 kg'lık ağırlığıyla kolayca taşınabiliyor ve seyahat sever kullanıcılarının her daim yanında yer alıyor. Üstelik ZenBook UX310, güçlü grafik kartı ve süper hızlı belleğiyle kullanıcıların oyun kaçamaklarına da olanak sağlıyor, işlerini kolayca her yere taşımak isteyen kullanıcılara yüksek performans vaat ediyor.



Taşınabilirlik ve yüksek performansın mükemmel birleşimi

Tam ölçekli bağlantı noktaları – USB, HDMI, Kart okuyucusu

Harici ekran kartı ile yüksek grafik performans



ASUS ZenBook Ailesinin Dört Yeni Üyesi – Teknik Özellikler





ASUS Sonic Master teknolojisine sahip Harman Kardon Ses SistemiAsus Sonic Master teknolojisine sahip Harman Kardon Ses SistemiASUS SonicMaster teknolojisine sahip Harman Kardon Ses Sistemi (Windows 10 Cortana' yı destekler)1.2 kg (Batarya dahil)1.2 kg (Batarya dahil)1.4 kg (Batarya dahil)



Teknik Özellikler















UX390

UX360

UX330

UX310



İşlemci:

Intel® Core™ i7 7500U

Intel® Core™ i7 7500U

Intel® Core™ i7 7500U

Intel® Core™ i7 7500U



Hafıza:

8 GB DDR4

8 GB DDR4

8 GB DDR4

8 GB DDR4 (16 Gb'a kadar artırılabilir)



Ekran:

12.5¨ (16: 9) LED backlit FHD (1920×1080) 60Hz 72% NTSC Parlamayan Ekran

13.3¨ (16: 9) LED backlit QHD (3200×1800) 60Hz 72% NTSC

Parlamayan Dokunmatik Ekran

13.3¨ (16: 9) LED backlit FHD (1920×1080) 60Hz 72% NTSC Parlamayan Ekran

13.3¨ (16: 9) LED backlit FHD (1920×1080) 60Hz 72% NTSC Parlamayan Ekran



Grafik Bağdaştırıcısı:

Entegre Intel HD Graphics 620

Entegre Intel HD Graphics 620

Integrated Intel HD Graphics 620

NVIDIA GeForce 940MX 2Gb GDDR3 VRAM



Depolama:

512GB PCIE Gen3 SSD

256/512GB SATA3 M.2 SSD seçenekleri

256/512 GB SATA3 M.2 SSD seçenekleri

256GB/512GB SATA3 M.2 SSD seçenekleri



Bağlantı Özellikleri:

Entegre 802.11 AC Kablosuz AğBluetooth 4.1

Entegre 802.11a/b/g/n/ac

(2×2) Kablosuz AğBluetooth 4.1

Entegre 802.11 AC (WIDI Support)Bluetooth 4.1

Entegre 802.11 AC (WIDI Destekli) Kablosuz AğBluetooth 4.1



Bağlantı Noktaları:

1 x COMBO ses girişi1 x USB 3.1 TYPE C

1 x COMBO ses girişi2 x USB 3.0 portu



1 x USB-C Gen 1

(5 Gbps' a kadar)



1 x HDMI



1 x Parmak İzi Tarayıcısı



1 x SD Kart okuyucusu



1 x Ses Artırma/Kısma Tuşu

1 x COMBO audio jack2 x USB 3.0 port(s) *1



1 x USB-C Gen 1

(5 Gbps'a kadar)



1 x micro HDMI



1 x SD kart okuyucusu

1 x COMBO ses girişi1 x USB 3.1 TYPE C port(s)



1 x USB 3.0 port(s)



2 x USB 2.0 port(s)



1 x HDMI



Ses:

Asus Sonic Master Premium Teknolojisi ve Harman Kardon Ses Sistemi (Windows 10 Cortana' yı destekler)

ASUS Sonic Master teknolojisine sahip Harman Kardon Ses Sistemi

Asus Sonic Master teknolojisine sahip Harman Kardon Ses Sistemi

ASUS SonicMaster teknolojisine sahip Harman Kardon Ses Sistemi (Windows 10 Cortana' yı destekler)



Pil:

6 Hücreli 40 Whrs Polimer Batarya

57 Whrs Polimer Batarya

57 Whrs Polimer Batarya

3 Hücreli 48 Whrs Polimer Batarya



Boyutlar:

296 x 191.2 x 11.9 mm

321 x 219 x 13.9 mm

323 x 222.3 x 13.5 mm

323 x 223 x 18.35 mm



Ağırlık:

910g (Batarya dahil)

1.2 kg (Batarya dahil)

1.2 kg (Batarya dahil)

1.4 kg (Batarya dahil)



Güvenlik:

Parmak İzi Okuyucusu

HDD Kullanıcı Güvenlik parolasıParmak İzi Okuyucusu

—

Intel Anti-theftBIOS



Booting User Password Protection



Computrace ready from BIOS



ASUS ZenBook Ailesinin Dört Yeni Üyesi!



