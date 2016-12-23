Asus'un Robotu, Evlere Geliyor!

Bu yılın başlarında Asus, yeni ev arkadaşı robotu Zenbo'yu duyurmuştu. Bu robot, evin içerisinde sizi takip ederken hatırlatmalar yapıyor, soruları cevaplıyor ve akıllı ev komutları için ses komutlarının kullanılabilmesine imkan tanıyor. Ancak Zenbo bariz bir şekilde insan formuna sahip değilken, Asus bu robota dost canlısı – veya korkutucu – bir yüz ile çocuksu bir ses vermeyi uygun görmüş durumda.



Asus, yaptığı açıklamada Robot Zenbo'nun, firmanın asıl evi olan Tayvan'da 1 Ocak tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. Ancak başlangıçta stoklar sınırlı olacak. Intel tarafından güçlendirilen robot, standart bir paket ve üst seviye bir modele sahip olacak. Standart model 32GB depoya sahipken üst model 128GB depolama alanına sahip olacak.



Robotun özelliklerinin arasından teknoloji desteği, siparişlere yardımcı olma, Asus ZenWatch 3 ile beraber insan düşüşünü fark etme ve belki de en önemlisi, acil durum video araması bulunuyor. Bu acil durum arama özelliği, kullanıcıların hızlı bir şekilde acil durum hizmetleri ile görüşme başlatmalarına ve görevlilerin, durumu görsel olarak kontrol etmelerine imkan tanıyor.



Zenbo, pek çok farklı özelliğe sahip bir robot... Ancak henüz uluslararası bir piyasa planı açıklanmış değil...