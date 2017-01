Asus Türkiye'de İki Yeni Atama

ASUS Türkiye yönetici kadrosunda iki yeni atamasını duyurdu. IT ve Mobil olmak üzere yeniden yapılanan teknoloji devi ASUS Türkiye'nin Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler oldu. İş hayatında 13 yılı aşkın deneyimi olan Güler, FMCG sektöründe başladığı kariyerinin son 10 yılında IT sektöründe yönetici seviyesinde sorumluklar üstlendi. ASUS serüvenine 2010 yılında Ürün Müdürü olarak başlayan Özge Kılıç Güler, sırasıyla Ürün Grup Müdürlüğü ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Aynı zamanda profesyonel dalgıç da olan Özge Kılıç Güler, ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nde Ülke Müdürü olarak görev yapacak.







ASUS Türkiye Pazarlama departmanında da yeni bir atama gerçekleşti. Şule Bülbülkaya, ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nin Pazarlama Müdürü oldu. Profesyonel iş hayatına 2002 yılında başlayan Şule Bülbülkaya, kariyer hayatı boyunca reklam, pazarlama, pazararaştırmaları gibi farklı alanlarda çalıştı. ASUS Türkiye ekibine katılmadan önce, Koçtaş'ta Pazarlama İletişimi ve Samsung'da IT ve Mobil kategoriden sorumlu Pazarlama İletişimi Müdürlüğü görevlerini üstlenen Bülbülkaya, yeniden yapılanan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nin tüm pazarlama faaliyetlerini yönetecek.