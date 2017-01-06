Asus'tan Yeni Bilgisayar Yağmuru!

Asus, CES 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni akıllı telefonlarını tanıtmıştı hatırlarsanız. Bunlardan özellikle arttırılmış gerçeklik teknolojisine uygun ZenFone AR dikkat çekerken, bir diğer telefon ise ZenFone Zoom 3 olmuştu. Asus, sahnede yalnızca bu telefonları tanıtmakla kalmadı. Yeni dizüstü bilgisayarlarını da duyurdu. ZenBook 3 Deluxe'ün yanında ZenBook UX310, ZenBook UX330 ve ZenBook UX510 gibi dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Asus, aynı zamanda Flip ve Transformer Pro modelini de güncelledi.



Asus'tan 2 Yeni Cep: ZenFone AR ve ZenFone Zoom 3



ZenBook 3 Deluxe (UX490UA), 14 inç boyutunda ekranın sahibi olarak geliyor. 12.9 mm kalınlığında olan laptop, 1.01 kilogram ağırlığıyla da oldukça hafif. Metalik gövdesi ve alüminyum şaseye sahip olan ZenBook 3 Deluxe, ekranıyla Full HD çözünürlük sunuyor ve sRGB renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsadığı iddia ediliyor. Bu arada ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da söylemek lazım.



Intel'in yeni nesil Kaby Lake işlemcisinden üç alan ZenBook 3 Deluxe, Core i7-7500U ile çalışıyor. Intel HD Graphics 620 ve 16 GB RAM gibi diğer teknik parçaların yanında, bağlantı kanalında da 3 adet USB-C portu bizlere sunuluyor.



ZenBook 3 Deluxe, ses açısından da iddialı bir model gibi görünüyor. Harman Kardon destekli 4 hoparlörüyle çevresel ses desteği ile gelen ZenBook 3 Deluxe, mayıs ayından itibaren 1699 Dolar fiyat etiketiyle raflarda yer alacak.



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