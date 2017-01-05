Asus'tan 2 Yeni Zenfone!

Asus, 2 yeni telefonunu CES 2017'de sahneye çıkarttı. Bunlardan ilki, daha önce Qualcomm'un "yanlışlıkla" sızdırdığı ve muhtemelen bu yüzden kimseyi şaşırtmayan ZenFone AR. Snapdragon 821 işlemciye sahip olan ZenFone AR, 6 inç büyüklüğünde, 2.560 x 1.400 çözünürlük sunan bir Super AMOLED ekranla geliyor. Telefonun sunduğu RAM miktarı ise, 6GB.



Qualcomm'un sızıntısından da öğrendiğimiz gibi, ZenFone AR, Google Project Tango ve Daydream VR deneyimini aynı cihazda sunan ilk telefon. Tango destekli ilk telefonla karşılaştırdığımızda, ZenFone AR'ın, çok daha güçlü özellikler sunduğu açıkça görülebiliyor.



4 eksenli OIS'e sahip olan Sony IMX318 kamera sensörü, aynı zamanda video çekimleri için 3 eksenli elektronik IS desteği de sunuyor. Asus'un Super Resolution adını verdiği özel mod ise, 23 megapiksellik 4 kareyi birleştirerek, ortaya 92 megapiksel gibi, inanılmaz çözünürlükte fotoğraflar koyabiliyor.



Bu yılın ikinci çeyreğinde raflarda olması beklenen ZenFone AR'ın çok ucuz bir telefon olmayacağı kesin. Ancak Asus, henüz fiyat konusunda bir ipucu vermiş değil.



ZenFone Zoom 3



Eğer ZenFone AR'ın sunduğu bu parlak teknolojilere ihtiyacınız yoksa, yine de iyi bir kamera istiyorsanız, tanıtılan ikinci yeni telefon olan ZenFone Zoom 3 ilginizi çekebilir. Snapdragon 625 işlemci ile gelen telefon, 5.5 inç'lik, Full HD AMOLED ekrana sahip. Çift kamerası ile dikkat çeken ZenFone Zoom 3, bu sayede 2.3X optik zum yeteneğine sahip. 12 megapiksel çözünürlük sunan geniş açılı sensörün yanında, Sony IMX362 de yer alıyor.



4K video çekebilen ve 13 megapiksel ön kameraya sahip olan ZenFone Zoom 3, Asus'un iddiasına göre, 5.000mAH'lık bataryası sayesinde, 40 güne kadar bekleme süresi vaat ediyor.



ZenFone Zoom 3 önümüzdeki ay raflarda olacak. Fiyatı ise henüz açıklanmış değil.