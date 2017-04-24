Asü Voleybol Takımları Ligi İkinci Tamamladı

Üniversiteler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele eden Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bay ve bayan voleybol takımları ligi ikinci olarak tamamladı.



ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin sportif alanda gösterdiği başarılara bir yenisinin daha eklediğini belirtti.



Zorlu maçların ardından elde edilen lig ikinciliklerinin hem üniversiteyi hem de şehri memnun ettiğini aktaran Şahin, "Voleybol takımlarımız lig ikinciliği gibi önemli bir başarıyı şehrimize hediye ettiler. Tüm sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum. İnşallah spor altyapısına yönelik yatırımlarımızı imkanlar ölçüsünde arttıracağız ve çok daha önemli başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.