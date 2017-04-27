Asü Rektörü Şahin'den Daire Başkanlarına Ziyaret

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitedeki daire başkanlarını ziyaret etti.



Rektör Şahin, yeni rektörlük binasına taşınan ve faaliyetlerine devam eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nuray Öztürk ve Personel Daire Başkanı Salih Arslan'ı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.



Şahin, burada yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarını etkin şekilde kullanarak, öğrenciler ve ASÜ ailesi için nitelikli mekanlar oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.



Bir gelecek öngörüsüyle hareket ettiklerini ve yeni yapılan tüm binaların uzun yıllar sonrasına da hizmet verebilecek nitelikte olmasını önemsediklerini dile getiren Şahin, "Yeni binamız, tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Gerek öğrencilerimiz için gerekse ASÜ ailesi için nitelikli mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Şahin, daire başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.