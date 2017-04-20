Asü Rektörü Şahin'den Akademisyenlere Ziyaret
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ve idari personeline "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Aksaray
Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ve idari personeline "hayırlı olsun" ziyaretinde
bulundu.
Şahin, yaptığı konuşmada, samimi şekilde gösterilen tüm gayretlerin mutlaka karşılık bulduğunu söyledi.
Fakültenin de bir an önce eğitim-öğretime başlaması noktasında en
baştan beri gayret gösterdiklerini ve fakültenin öğrenci alacak noktaya
geldiğini dile getiren Şahin, "Pek çok toplantı, istişare, rapor çalışmaları sonucu fakültemizde işler
hızlı şekilde yoluna girdi. YÖK'e 20 öğrencilik bir talepte bulunmuştuk ve onlar
da bu talebe 40 öğrenciyle karşılık verdi. İnşallah yeni dönemde öğrencilerimiz
de gelecek ve böylece bir fakültemiz daha faaliyete geçecek. Tüm bu
çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziyarete rektör yardımcıları, ASÜ genel sekreteri, fakülte akademik ve idari
personelleri katıldı.