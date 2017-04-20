Asü Rektörü Şahin'den Akademisyenlere Ziyaret

Aksaray

Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ve idari personeline "hayırlı olsun" ziyaretinde

bulundu.



Şahin, yaptığı konuşmada, samimi şekilde gösterilen tüm gayretlerin mutlaka karşılık bulduğunu söyledi.



Fakültenin de bir an önce eğitim-öğretime başlaması noktasında en

baştan beri gayret gösterdiklerini ve fakültenin öğrenci alacak noktaya

geldiğini dile getiren Şahin, "Pek çok toplantı, istişare, rapor çalışmaları sonucu fakültemizde işler

hızlı şekilde yoluna girdi. YÖK'e 20 öğrencilik bir talepte bulunmuştuk ve onlar

da bu talebe 40 öğrenciyle karşılık verdi. İnşallah yeni dönemde öğrencilerimiz

de gelecek ve böylece bir fakültemiz daha faaliyete geçecek. Tüm bu

çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyarete rektör yardımcıları, ASÜ genel sekreteri, fakülte akademik ve idari

personelleri katıldı.