Asü, Dkkyb ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) arasında "İşbirliği Protokolü" imzalandı.



İmzalanan protokol gereği ASÜ, birlik üyelerine teşhis, tedavi ve analiz hizmetlerini yüzde 30 indirimli şekilde sunacak ve akademisyenler suni tohumlama yöntemiyle koyun ırklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak. Birlik ise, ASÜ öğrencilerinin ağıllarda uygulamalar yapmasına olanak sağlayacak.



DKKYB Başkanı Mahmut Aktürk, hayvanlarda verimliliği ve üretimi arttırmak, kaliteli ve sağlıklı gıda üretmek ve bunu tüketicinin kolay ve ekonomik şekilde temin etmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Eğitim, bilimsel çalışma metotları, modern usuller ve modern tesislerin bu manada büyük önem teşkil ettiğine dikkat çeken Mahmut Aktürk, "Birlik olarak 'Halk elinde ıslah' projeleri kapsamında gerek şehrimizde, gerekse ülkemizde üreticinin elinde bulunan ırkları geliştirmek, karkas ağırlıklarını, süt ve yapağı verimliliklerini arttırmak gibi çalışmalar yapıyoruz. Ama elimizdeki hayvanların melezleme yoluyla daha üstün ırklar haline gelmesi noktasında üniversitemize ciddi şekilde ihtiyacımız var. 1960-70'li yıllarda, koyunlarda suni tohumlama yapılmış, ancak daha sonraları bu iş bırakılmış. Büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama yoluyla ırklar bugün oldukça iyi bir noktaya getirildi ama küçükbaş hayvanlarda bu yol yeterince verimli şekilde uygulanmadı" dedi. Hayvanlarda teşhis, tedavi, laboratuvar incelemeleri, yavru atıklarıyla mücadele gibi konularda da ASÜ'nün kendilerine sürekli yardımcı olduğunu ileten Aktürk, "Bu protokol sayesinde üreticilerimiz, yüzde 30 oranında indirimli bir fiyata bu işlemleri yapabilecekler. Protokole katkı sunan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Rektör Şahin ve Birlik Başkanı Aktürk protokol metnini imzaladı. - AKSARAY