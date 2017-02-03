Asü'de "Akademik Bilişim" Semineri Düzenlenecek

Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 19'uncusu yapılacak olan "Akademik Bilişim" konferansının 4 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, konferans için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.



Konferans öncesi kursların verileceği ve katılımın ücretsiz olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bilgi teknolojilerini tüm yönleriyle tartışmak, deneyimleri paylaşmak, eğitim ve bilişim politikalarına katkıda bulunmak için düzenlenen organizasyona, 6 bin civarında katılımcının gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda 70 farklı salonda bilişim teknolojileri tüm detaylarıyla konuşulacak. İnternet Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda ana tema ve konulara uygun akademik bildiriler de sunulacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliğe, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yöneticileri, bilgi işlem merkezlerinin çalışanları, kütüphaneciler, eğitimciler, öğrenciler ve lisanslama hizmetleri gibi bilişim çalışmaları yapan firmaların temsilcileri katılacak."



Konferansın 10 Şubat'ta tamamlanacağı ve konuyla ilgili detaylı bilgilere ab2017.aksaray.edu.tr adresinden erişilebileceği ifade edildi.