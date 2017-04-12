Astsubay Cinayetinin Ardından Yasak Aşk ve 2 Milyonluk Miras Çıktı

Ankara'da esrarengiz bir şekilde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen astsubay cinayetinin ardından yasak aşk çıktı.

ASTSUBAYI BİR ARAÇ TAKİP ETMİŞ

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Astsubay Bekir Uyanık (37), 26 Şubat'ta saat 00.20'de Keçiören'ndeki evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde cinayeti çözmek için kurulan özel ekip bölgedeki kamera görüntülerini inceleyerek Uyanık'ın o gece bir araç tarafından takip edildiğini, aynı aracın olay gecesi Yenimahalle'de terk edildiğini belirledi.

KARISI ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Araçta yapılan incelemede Uyanık'a ait kan izine rastlandı. Astsubayın eşi 2 çocuk annesi Ayşe Uyanık emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine takibe alındı. Uyanık'ın cinayet öncesi ve sonrasında telefonla görüştüğü belirlenen Hacı Ömer Genç ve birlikte hareket ettiği arkadaşı Mehmet Bendüz de gözaltına alındı.

YASAK İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Sorgulamada Astsubay Uyanık'ı, Hacı Ömer Genç'in öldürdüğü, Mehmet Bedüz'ün de yardım ettiği ortaya çıktı. Genç'in ifadesi doğrultusunda yasak ilişki yaşadığı iddia edilen astsubayın eşi Ayşe Uyanık da gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe Uyanık, Hacı Ömer Genç ve Mehmet Bendüz tutuklandı.



ASTSUBAYIN EŞİ TUTUKLANDI

Eşinin öldürülmesinden sonra gözyaşı döküp sinir krizleri geçiren Ayşe Uyanık, cinayetle ilgisi ortaya çıkınca "Pişmanım" dedi. Uyanık ifadesinde, ailesinden kendisine 2 milyon liralık miras kaldığını, eşinin bu mirastan pay almak istediğini, bunu kabul etmeyince de kendisini darp ettiğini öne sürdü.