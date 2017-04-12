Astsubay cinayetinin altından yasak aşk çıktı



ANKARA - Başkent'te Astsubay Bekir Uyanık'ın maskeli şahıslar tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesine yasak aşkın ve eşinin ailesinden kalan mirasın neden olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Astsubay Bekir Uyanık'ın Keçiören ilçesinde bulunan evinin önünde 26 Şubat günü bıçaklanarak öldürülmesine eşinin yaşadığı yasak aşk ve eşinin ailesinden kalan 2 milyon liralık mirasın neden olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için oluşturulan özel ekip olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. O gece Astsubayı bir aracın takip ettiği ve takip eden otomobilin Yenimahalle ilçesinde terk halde bulduğu öğrenildi. Arabada yapılan incelemede Astsubay Uyanık'ın kan izlerine rastlandı. Astsubay'ın eşinin emniyette verdiği çelişkili ifadeleri şüphelenen ekipler, Ayşe Uyanık'ı takibe alındı. Yapılan takip sonucunda Uyanık'ın cinayet öncesinde ve sonrasında görüştüğü Hacı Ömer G. ve Mehmet B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgusunda Astsubay Bekir Uyanık'ı Hacı Ömer G.'nin öldürdüğü, arkadaşı Mehmet B.'nin ise yardım ettiği belirlendi. Yasak aşk yaşadığı iddia edilen Astsubay'ın eşi Ayşe Uyanık ile cinayeti işleyen Hacı Ömer G. ve Mehmet B. sorgularının ardından tutuklandı.