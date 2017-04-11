Astsubay Cinayetinde Yasak Aşk İddiası

Ankara'da evinin önünde maskeli şahısların bıçaklı saldırısı sonucu öldürülen Astsubay Bekir Uyanık'ın katil zanlıları yakalandı. Cinayeti işlediği belirlenen 2 kişi ile Uyanık'ın eşi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Şubat'ta Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eğri Sokak'ta bulunan evinin önünde maskeli 2 kişinin saldırısı sonucu öldürülen Astsubay Bekir Uyanık'ın katil zanlılarını belirlemek için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan 100'e yakın güvenlik kamerasını inceledi.



Olayda kullanıldığı tespit edilen ve birkaç sokak ileride terk edilen çalıntı araca ulaşan ekipler, olay yeri incelmesinde, Uyanık'a ait kan izleri tespit etti. Devam eden kamera çalışması sonrası şüphelilerden birinin, aracı terk ettikten sonra Sanatoryum Caddesi'nde bulunan bir TEKEL bayisine geldiği belirlendi. Bu kişinin dükkan sahibi Hacı Ömer G olduğunu ve Astsubay Uyanık'ın eşi A. ile telefon irtibatlarının bulunduğunu tespit eden ekipler, sorgulamak üzere A'yı gözaltına aldı.



A, emniyetteki ifadesinde, Hacı Ömer G. ile bir süredir gönül ilişkisinin olduğunu belirterek, eşi ile arasında kendi ailesinden kalan yüklü bir miras yüzünde gerginlik çıktığını, zorlayarak zaman zaman da şiddette bulunarak, eşinin vekalet vermesini istediğini söyledi. A, konuyu Hacı Ömer G.'ye anlattığını, korkutmak için eşi Bekir Uyanık'ı Mehmet B'ye dövdürdüğünü ve evlerinin önünde kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğini anlattı.



Eşinin öldürülmesiyle bir bilgisi olmadığını iddia eden A, olay gününe ait kamera görüntülerinden aracı terk edip kaçan şahısların Hacı Ömer G. ve Mehmet B. olduğunu teşhis etti.



Bunun üzerine Hacı Ömer G. ve Mehmet B, 4 Nisan'da Keçiören Basınevleri Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.



Poliste ifade vermeyi reddeden ve susma haklarını kullanan 2 şüpheli ve Uyanık'ın eşi A, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.