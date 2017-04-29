Astroloji Kampı

Oğuzhan Ceyhan Semineri ve Ayşe Balın Eğitimiyle Gerçekleşecek Yoğunlaştırılmış, Sertifikalı, Benzersiz Astroloji Eğitim Programı5446340413Detaylar : İl : İstanbulİlce : ŞileMekan : Değirmen OtelMekan Adresi : Değirmen Otel ŞileBaşlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 06.05.

Astroloji Kampı

Oğuzhan Ceyhan Semineri ve Ayşe Balın Eğitimiyle Gerçekleşecek Yoğunlaştırılmış, Sertifikalı, Benzersiz Astroloji Eğitim Programı

5446340413

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şile

Mekan : Değirmen Otel

Mekan Adresi : Değirmen Otel Şile

Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 06.05.2017 11: 00: 00

Kategori : Astroloji Kampı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>