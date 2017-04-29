Astroloji Kampı
Oğuzhan Ceyhan Semineri ve Ayşe Balın Eğitimiyle Gerçekleşecek Yoğunlaştırılmış, Sertifikalı, Benzersiz Astroloji Eğitim Programı5446340413Detaylar : İl : İstanbulİlce : ŞileMekan : Değirmen OtelMekan Adresi : Değirmen Otel ŞileBaşlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 06.05.
Oğuzhan Ceyhan Semineri ve Ayşe Balın Eğitimiyle Gerçekleşecek Yoğunlaştırılmış, Sertifikalı, Benzersiz Astroloji Eğitim Programı
5446340413
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şile
Mekan : Değirmen Otel
Mekan Adresi : Değirmen Otel Şile
Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 06.05.2017 11: 00: 00
Kategori : Astroloji Kampı
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io