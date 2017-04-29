Astrofella & Club Bangkok, 29 Nisan'da Salon İKSV'de sizlerle buluşacak.



Astrofella: Melodramatik bir astronotun alter egosu



Club Bangkok: Zihni sinir komedi dans ikilisi



Astrofella: İsmini bağımsız altyapılı bir aksiyon oyunu karakterinden alıyor, Gönenç ve Erdinç'ten oluşuyor. Partapart'ın şehrin kısır sahnesine hediye ettiği en büyük lütuflardan biri. Elektronikle analoğu birleştirip yarattıkları atmosferik tınıyla hem aydınlık, hem depresif. Yepyeni şarkılarıyla Salon sahnesinde.



Club Bangkok: İstanbul gece hayatını 2010'ların başında kasıp kavurdu. Asmalımescit ve İstiklal Caddesi'nin Lale Devri'ni yaşadığı zamanların en çok aranan ekibiydi. Öncesinde sonrasında veyahut arasında çalmadık yabancı grup, dans pistini terletmedik mekan bırakmadı. Salon'un komşusu Play Tuşu ofisinde gündüzleri iş güç kovalayan, gece olunca pelerinlerini geçirip şehir hayatını teftişe çıkan ikili, çok özlenen performanslarıyla sahnede. Ayakkabılarınıza mukayyet olun, gecenin bir vakti bir kokteyle bardak olmuş olarak bulabilirsiniz.



İyi müzik ve had safhada eğlence garantili bir geceyle havaların iyice ısınışını kutlamaya, danışmaya bekleniyorsunuz.



Öncesinde:



Buğra Orcan: Gizli hazineler diyince akla gelen disc jockey'lerin başını çeken Play Tuşu'nun ağabeyi, tam zamanlı doktor, yarı zamanlı ise koleksiyoner olarak, şehrin en güzel etkinliklerinde geceyi ısıtma ve kapanışını yapma görevlerine devam ediyor. Bu aralar yeni bir şeyler duymayı özledim, funk'ın o kilitli kapıları açılsın lütfen diyorsanız, geceye Buğra'yla başlayın.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Astrofella & Club Bangkok Önce: Buğra Orcan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır