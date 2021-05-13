Aston Villa - Everton maçı kaç kaç? Aston Villa - Everton maçı golleri!
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Aston Villa - Everton maçı kaç kaç? Aston Villa - Everton maçı golleri!

Aston Villa - Everton maçı kaç kaç? Aston Villa - Everton maçı golleri!
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam etmekte. Peki, Aston Villa - Everton maçı kaç kaç? Aston Villa - Everton maçı golleri!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam etmekte. Peki, Aston Villa - Everton maçı kaç kaç? Aston Villa - Everton maçı golleri!

ASTON VILLA- EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa - Everton maçı 13 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA- EVERTON MAÇI KAÇ KAÇ?

Kıyasıya geçen karşılaşma sonrası maç 0-0 skorla bitti.

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