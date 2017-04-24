Aston Martin Vulcan Türkiye'de
CARMEDYA.COM – Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu, 2.4 milyon pound değerindeki “Vulcan” modelini Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow fuarında sergiledi.
CARMEDYA.COM – Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu, 2.4 milyon pound değerindeki "Vulcan" modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow fuarında sergiledi. Aston Martin'in sadece pist kullanımı için ürettiği ve otomobil tutkunlarının "şaheser" olarak yorumladığı Vulcan zamanın çok ötesinde teknolojik özellikleriyle fuara damgasını vurdu.
"Geleceğe Yakından Bakın" teması ile düzenlenen bu yılki fuarda, Aston Martin'in Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar; 6 model sergiliyor.
2.4 Milyon Pound Değerindeki Özel Üretim "Vulcan" İlk Kez Türkiye'de
Aston Martin'in sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli, 7 litrelik V12 motora sahip. Otomobil tutkunlarının şaheser olarak yorumladığı Vulcan modeli sıra dışı tasarımının yanı sıra, 820 beygirlik motoru ve hafifliği ile İstanbul Autoshow fuarına katılanlardan büyük ilgi gördü. 2.4 milyon pound fiyatıyla satışa çıktığı bir saat içinde 24 alıcı bulan Vulcan, İstanbul Autoshow fuarı vesilesiyleTürkiye'de ilk kez sergileniyor. Aston Martin Kreatif Grup Başkanı MarekReichman'ın başkanlığındaki tasarım ekibinin imzasını taşıyan bu süper otomobil, keskin hatları ve ince far tasarımıyla tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
İstanbul Autoshow fuarının açılışında konuşan ve Aston Martin ile başarılı bir işortağı olduklarının altını çizen Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya: "İngiliz efsanesi Aston Martin'in distribütörlüğünü aldığımız 2015 yılından bugüne İngiltere'deki fabrikadan hatırı sayılır sayıda araç satın aldık. Aston Martin ile işbirliğimiz her geçen gün artarak devam etti. İnanıyorum ki bu ortaklık çok uzun yıllar devam edecek.Aston Martin ile ilgili büyük hedeflerimiz var. Aston Martin bizden, biz Aston Martin'den çok memnunuz. D&D Motorlu Araçlar olarak başarımızın şu an tüm Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerinde örnek olarak gösterilmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Şunu da ayrıca belirtmek isterim ki Aston Martin tarihindeki en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı. Bunu kendilerinden duymamız onur verici.Önümüzdeki 5 yıllık planlamamızda Türkiye'de daha fazla noktada olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede, Aston Martin satışlarında şu an en fazla satışı yapan İngiltere'yi geçmeyi hedefliyoruz. İngiltere'de elbette çok farklı bir Aston Martin algısı var. Aston Martin'in Türkiye'de bilinirliğini ve marka değerini arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Aston Martin geniş bir model yelpazesine sahip. Türkiye'deki tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini ölçümleyerek, yorumlayarak hareket ediyoruz. Bir çok Aston Martin modeli dünya piyasaları ile aynı anda Türkiye'de satışa çıkıyor. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda bu ülkeye ve halkımıza inancımızı hiç kaybetmedik. Ülkemize duyduğumuz güvenle birlikte D&D Motorlu Araçlar olarak daha fazla yatırım yapma kararı aldık. İstanbul Yeniköy ve İzmir FolkartTowersshowroomumuza ek olarak yakın zamanda 3'üncü Aston Martin showroomunu Ankara'da açmaya hazırlanıyoruz." dedi.
İstanbul Autoshow fuarı için Türkiye'ye gelen Aston Martin Orta Doğu-Türkiye-Kuzey Afrika CEO'su Christopher Sheppardkonuşmasında: "Türkiye'de Aston Martin'e gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Aston Martin Türkiye pazarında hak ettiği konuma kısa sürede distribütörümüz D&D Motorlu Araçlar'ın başarılı çalışmaları ile ulaştı. Aston Martin'e sahip olmak özel bir deneyim. Türkiye'deki Aston Martin sahipleri de araçlarına tutku ile bağlılar. Bir spor otomobil yaratırken, teknoloji ve lüks arasında mükemmel bir denge gerekir, arayüz ve mühendislik ilişkisi, üretim ve diğer disiplinler de oldukça önemli. Aston Martin ailesi olarak aynı amacı taşıyan tüm disiplinlerle bütüncül bir yaklaşıma sahibiz. Çünkü Aston Martin markası "harika ve güçlü spor otomobiller" demek. Bu da bizi diğer markalardan farklılaştıran en önemli unsur." dedi.
Aston Martin DB11
Aston Martin'in DB11 modeli kendini hemen fark ettiren tasarımı, çok doğal görünmesine rağmen tamamen yeni ve farklı özellikler taşıyor. Burundan kuyruğa kadar organik çizgilerle uzanan tasarım, verdiği kaslı ve enerjik görünümle hem otomobile hacim kazandırıyor hem de yüzey detaylarını şekillendiriyor. Kaportanın altında yatan kusursuz iskelet yapısı ise klasik orantılar taşıyor. DB11'ın lüks ve doğal malzemeleri, en üst düzeyde ustalık, en modern iklimlendirme kontrolü ve bilgi-eğlence teknolojisi, kullanıcılarına sonsuz konfor ve kolaylıklar sağlıyor.
V8 Vantage
Fuarda sergilenen Aston Martin'in V8 Vantage S modeli en yüksek performanslı ve en sürücü merkezli otomobil olması sebebiyle kendi segmentindeki modeller arasında en iddialısı olarak görülüyor. 4.7 litrelik atmosferik motor 436 Ps güç üretebilen V8 Vantage S, 490 nmtork'a ulaşıyor. Araç 0-100 km hızlanmayı 4.8 saniyede tamamlıyor.
Aston Martin Rapide S
Spor otomobil sektörüne farklılık kazandıran Aston Martin Rapide S, devrim niteliğindeki dört kapılı spor otomobil serisinin müthiş gelişimini temsil ediyor. Kendi klasmanını kendi yaratan 6 Litrelik V12 Motora sahip Rapide S, 560 Pslik güç üretirken 630 nmtork'a ulaşıyor.
Vanquish
Aston Martin'in "az" ve "öz" şıklık anlayışını alıp daha gelişmiş bir dinamizm anlayışıyla birleştiren Vanquish, doğrudan olağanüstü bir süper otomobil olan One-77'den esinleniyor. Karbon fiber kaplama sayesinde elde edilen saf yüzeyler ve daha keskin çizgiler, Vanquish'e özenle oluşturulmuş kıvrak ve sıkı bir görüntü veriyor. 630 Nm (465 lbft) tork ve 568 bhp(576 PS) azami güce ve 3,6 saniyede 0-60 mph (3,8 saniyede 0-100 km/saat) hızlanma performansına sahip olan Vanquish, Aston Martin tarihinde ulaşılmış en yüksek değerleri simgeliyor.
Aston Martin V8 VantageRoadster
Güçlü ama kontrollü, rahat ama heyecan verici V8 Vantage S Roadster, benzersiz bir çekiciliğe sahip. İliklerine kadar sürüş heyecanı hissetmek isteyenler için araç en üstün özellikleri bir araya topluyor. Sürücü odaklı bir otomobil olan V8 Vantage S Roadster, 4.7 Litre hacmindeki motor 7000 rpmde 426 Ps güç üretiyor ve maksimum tork değeri 5750 devirde 470 nm özelliklerine sahip.
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