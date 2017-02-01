Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki astım hastası kadın, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Küçükmutlu köyünde yaşayan astım hastası Kezban Dinçer aniden rahatsızlandı.
Yolun kardan kapalı olması nedeniyle Dinçer'i kendi imkanlarıyla hastaneye getiremeyen yakınları durumu kaymakamlığa bildirdi.
Paletli ambulansla yaklaşık 3 saatte ulaşılan Kezban Dinçer, Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılarak tedavisine başlandı.
Astım Hastası Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki astım hastası kadın, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki astım hastası kadın, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.