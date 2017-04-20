Asteğmen komando adaylarının terörizmle mücadele eğitimi nefes kesiyor

Helikopterle düşman hattına inip sıcak temasa giriyorlar

Kayaların arkasından, sis bombalarının arasından çıkıp düşmanın tepesine biniyorlar

Çatışmalara 13 hafta günde 14 saat silahlı ve teçhizatlı eğitim yaparak hazırlanıyorlar



ISPARTA - Üniversiteyi bitirip vatani görevlerini komando olarak yapmak isteyen gönüllü Asteğmenlerin Eğirdir Dağ Komando Okulundaki zorlu eğitimi nefes kesiyor. 3 haftası temel eğitim olmak üzere tam 13 hafta 40 kilogramlık sırt çantaları, silahları ve hücum yelekleriyle günde 14 saat savaş sanatları eğitimi verilen asteğmen adayları 12 aylık görev süreleri boyunca sınır birliklerinde vatanı korumak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Yılın dört ayında belli dönemlerde Asteğmen olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat eden Üniversite mezunu adayları çok zorlu bir 13 hafta bekliyor. Gönüllük esasına göre komando eğitimi almak isteyen Asteğmenler önce sağlık muayenesinden geçirilip 'komando olur' raporu alıyorlar. Ardından yılda dört dönem, komando eğitimlerine tabi tutuluyorlar. Halen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'unda 210 Asteğmenin zorlu bir sınav verdiği eğitimler İHA kameraları tarafından görüntülendi.

3 haftası temel eğitim olmak üzere toplam 13 hafta süren eğitimler sonunda başarılı olanlar Asteğmen olarak birliklerine dağıtılıyorlar. 10 haftalık temel komando eğitiminde ise adayları çok zor sınavlar bekliyor.

Günün her saatinde görev yapabilmeleri için farklı saat dilimleri arasında günde en az 14 saat eğitim gören komando asteğmen adayları, Terörizmle mücadele eğitimi, dağcılık eğitimi, atış eğitimi, haritacılık eğitimi ile temel savaş ve beden eğitimi kurslarında ter döküyorlar. Eğitimleri boyunca sırt çantalarıyla, silahlarıyla ve hücum yelekleriyle adeta bütünleşen adaylar, eğitimin son safhasında ise yine komutanlarının gözetiminde 6 gün arazide kalıp öğrendiklerini tatbik ediyorlar.

Asteğmen adayları komando temel kursu terörizmle mücadele tatbikatı

Asteğmen adayları, 13 hafta boyunca aldıkları eğitimi, tatbikatla da perçinliyorlar. Asteğmen adayları komando temel kursu terörizmle mücadele tatbikatında da senaryo gereği helikopterle bırakıldıkları arazide düşmanın izini sürüp yok etti. Hava hücum harekatı ve temasta hareket tarzlarının icrası gerçekleştiren asteğmen adayları, helikopterle indirildikleri bölgede önce çevre güvenliğini alıp hava hücum harekatının emniyetini sağladılar. Kırsal alana inen ve komando adaylarını araziye bırakan helikopterin ayrılmasının ardından arazide terörist arayan adaylar, kendilerine kurulan pusuya da anında karşılık verdiler.Tim komutanını emriyle araziye dağılan adaylar açılan ateşle birlikte saniyeler içinde arazide kamufle olup düşmanın görüş alanından çıktılar. Yine tim komutanının işaretiyle saldırıya geçen adaylar, attıkları sis bombalarıyla da görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düşürüp kendilerin arazide manevra yapma alanı oluşturdular. Asteğmen adayları, siperlerinden açtıkları karşı ateşle teröristleri püskürtmeyi başarıp araziyi temizlediler. Görevlerini tamamlayan komandolar, yine hava hücum harekatı bünyesinde araziye indikleri helikopterle, yine kendi sağladıkları güvenlik çerçevesinde binerek bölgeden ayrıldılar.