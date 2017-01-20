Astana'ya Katılacak Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti Açıklaması

Suriyeli silahlı muhaliflerin temsilcilerinin, 23 Ocak'ta Astana'da düzenlenecek Suriye toplantısı öncesi Ankara'da Rus heyetle toplantı yaptığı bildirildi.



Astana'ya katılacak Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti, Astana toplantısı hazırlıkları kapsamında Suriye'deki ateşkesin garantörlerinden Türk hükümeti ile koordineli şekilde Rus heyet ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, görüşmede Astana toplantısının yapısı, hedefleri ve gündem konuları ile Cenevre süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 nolu kararına istinaden nasıl bir siyasi çözüme gidileceğinin ele alındığı belirtildi.



Ülkede ateşkese uyulmasının önemine dikkati çeken Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti, Rus heyete rejimin ve destekçisi İran ve başta Hizbullah olmak üzere diğer milis güçlerinin ateşkes ihlallerini detaylı bir şekilde aktardı.



Rus heyetine Barada Vadisi'nde sağlanan ateşkesin yerine getirilmesine yönelik bir çalışma sunan heyet, Rusya'yı Barada Vadisi ve diğer bölgelerde de yaşananları denetlemeye, sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye çağırdı.



Rus heyeti, Suriye Muhalefeti Askeri Heyeti'nin sunduğu girişimi, Rusya yönetimine iletme sözü verdi.