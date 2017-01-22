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Astana' Heyetleri Bir Araya Geldi
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Astana' Heyetleri Bir Araya Geldi
22 Ocak 2017 Pazar 11:47
Yarın Astana'da başlayacak olan Suriye görüşmeleri öncesi heyetler görüşme gerçekleştirdi.
Yarın Astana'da başlayacak olan Suriye görüşmeleri öncesi heyetler görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak:
Dunya.com
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