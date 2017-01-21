Astana'daki Suriye Krizi Görüşmeleri

İran heyetinin, Suriye iç savaşının çatışan taraflarının Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde yapacağı ilk doğrudan görüşmeler için Astana'ya geldiği bildirildi.



İran'ın Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran'ın Arap ve Afrika ülkelerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir el Ensari'nin başkanlığındaki heyetin, 23 Ocak'ta başlayacak görüşmeler için Astana'ya geldiği belirtildi.



İran heyetinin resmi görüşmelerden önce Astana'da Rus ve Türk heyetleriyle bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Üç ülke arasındaki bu görüşmelerin amacı, Astana'daki görüşmelerin verimli olması için şartları oluşturmaktır." ifadesi kullanıldı.