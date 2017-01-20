Astana'da Fotoğraf Sergisi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Fransız fotoğrafçı Jean-François Rauzer'in çektiği Türk taahhüt firmasının mimari eserlerinin fotoğrafları sergilendi.



"Hiper-fotoğrafçılığın" öncüsü bilinen Fransız fotoğraf sanatçısı Rauzer'in "Hyper Astana" konulu fotoğraf sergisi, Barış ve Uyum Sarayı'nda açıldı.



Serginin açılışına Rauzer ve Türk taahhüt firması temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda ziyaretçi katıldı.



Sergide 12 yıldır Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk firmasının yaptığı eserlerin fotoğrafları sergileniyor.



Türk taahhüt firmasının Genel Müdürü Erkan Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Astana'da dünyaca ünlü mimarlarla birçok ödüllü bina yaptıklarını belirterek, "Rauzer'le tanıştığımızda ve eserlerini görünce, eserleriyle bizim mimari yaklaşımımızın benzerliklerini gördük. Bu sebeple Astana'da yaptığımız binaları bir hiper fotoğraf haline getirdik." ifadelerini kullandı.





İnşa ettikleri binaları sanatsal boyutuyla da ölümsüzleştirmek istediklerine dikkati çeken Erkurt, bu noktada Rauzer'in kendilerine destek olduğunu anlattı.





Sergi, 12 Şubat'a kadar açık kalacak.