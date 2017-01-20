Astana'da Barış Umudu

Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan Suriye görüşmeleri 23 Ocak günü başlıyor. Görüşmelere hem Suriye hükumeti hem de muhalefeti katılıyor.



Türkiye ile Rusya arasında uçak kriziyle birlikte yaşanan gerginliği sona erdirme konusunda yoğun çaba gösteren Kazakistan yönetimi bu defa Astana'da Suriye için umut oldu.



Astana görüşmeleri, doğrudan silahlı muhalif grupların davet edilmesi ve bu grupların da kabul etmesi nedeniyle ayrıca önem taşıyor.



Suriye hükumeti, iç savaşı sona erdirecek kapsamlı bir çözümün üzerinde müzakere etmeyi isterken, muhalifler ise masadaki konuların ateşkese uyulması ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardım götürülmesi olduğunu söylüyor.



Görüşmelere Suriye hükumetinin gönderdiği heyete, Suriye'nin BM Büyükelçisi Başar el Caferi başkanlık ediyor. Muhaliflerin baş müzakerecisinin ise yine İslam Ordusu'nun önemli isimlerinden Muhammed Alluş olacağı açıklandı.



-Rusya ve Türkiye görüşmelere ABD'nin de katılmasını istiyor



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Suriye barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak Astana'ya Donald Trump yönetiminin de davetli olduğunu kaydetmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da salı günü yaptığı açıklamada Astana'daki Suriye barış görüşmelerine ABD'nin katılması konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını söylemişti.



-İran ABD'yi görüşmelerde istemiyor



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptığı açıklamada İran hükümetinin Kazakistan'daki Suriye barış görüşmelerine ABD'nin katılmasını istemediklerini belirterek,"ABD'nin katılmasına karşıyız ve onları biz davet etmedik" demişti. - ASTANA