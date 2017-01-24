Astana Bildirisi: Suriye'de Ateşkesi İzlemek İçin Üçlü Mekanizma Kuruldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da iki gündür yürütülen barış görüşmelerinin sonuç bildirisinde, Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan üçlü bir mekanizmanın kurulduğu açıklandı.





Salı günü Astana'da yapılan ortak basın açıklamasında tarafların, "Ateşkese tam uyumu sağlamak ve izlemek, bölgedeki ateşkese yönelik herhangi bir provokasyonu engellemek ve tüm yönleriyle ateşkesin nasıl sağlanacağını belirlemek" konusunda anlaştıkları belirtildi.





Taraflardan IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ve El Nusra ile ortak mücadele konusundaki kararlı tutumlarını sürdürmeleri ve bu grupları, "diğer silahlı muhalif gruplardan ayırmaları" istendi.





Reuters'ın haberine göre, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu delegasyon Astana'da açıklanan nihai bildiriden mutlu olmadıklarını söyledi.



Muhalifler, bildiride İran ordusunun Suriye'deki rolünün diğer taraflardan ayrı tutularak değerlendirilmediği eleştirisini yaptı.



Suriye devlet televizyonu, yönetim ve muhalif grupların temsilcilerinin Astana'daki kapanış müzakerelerine katılmadığını bildirdi.