Assist ile tüm PVC kapı ve pencere sorunlarına çözüm

Sektörde bir ilk: Egepen Deceuninck'ten Assist projesi

Türkiye'nin 55 ilinde, 150 bayide başlatılan ve PVC sektöründe ilk kez gerçekleştirilen Assist projesiyle birlikte kullanıcıların PVC ürünlerinde yaşadığı tüm sorunlar gideriliyor.

Türkiye'nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, Assist projesiyle birlikte sektörde yine bir ilke imza attı. Egepen Deceuninck, organize ettiği teknik servis bayileriyle birlikte, kullanıcıların sorunlarını artık profesyonelce ve hızlı bir şekilde çözüyor. Proje kapsamında Türkiye'nin 55 ilinde, 150 farklı bayi Assist hizmeti vermeye başladı. Assist projesi ile PVC pencerelerindeki kanat ayarsızlıkları, çift açılım arızası, ısı kaybı, su ve rüzgar girmesi ve buna benzer yüksek şikayet oranı olan konularda eğitimli personel kadrosu devreye girerek sorunu hızlıca çözüme kavuşturuyor. Ayrıca bir daha bu sorunların yaşanmaması için tüm bilgiler de bir havuzda toplanıyor.

Egepen Deceuninck bu projeyle birlikte PVC'lerinde sorun yaşayan kullanıcılara "tek fiyat politikasıyla" hizmet veriyor. Proje kapsamında en çok ağırlık verilen bölgelerin başında ise İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Antalya geliyor.