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Assassin's Creed Filmi Vizyona Girdi! Assassin's Creed Konusu! Assassin's Creed Seansları

Assassin's Creed Filmi Vizyona Girdi! Assassin's Creed Konusu! Assassin's Creed Seansları

Assassin's Creed filmi vizyona girdi. Assassin's Creed konusu nedir? Assassin's Creed oyuncuları kimlerdir? Assassin's Creed ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Assassin's Creed Filmi Vizyona Girdi! Assassin's Creed Konusu! Assassin's Creed Seansları

Assassin's Creed filmi dün vizyona girdi. Peki Assassin's Creed konusu nedir? Assassin's Creed oyuncuları kimlerdir? Assassin's Creed devrim yaratan yepyeni bir teknoloji ile genetik hafızası ortaya çıkarılan Callum Lynch (Michael Fassbender) 15. yüzyıl İspanyasında atalarından olan Aguilar'ın maceralarını deneyimler. Callum gizemli bir topluluk olan suikastçi soyundan geldiğini keşfeder ve günümüzde de var olan güçlü Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübeyi kullanır.

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ASSASSIN'S CREED OYUNCULARI KİMLERDİR?

Assassin's Creed oyuncuları ise Michael Fassbender, Marion Cotillard, Ariane Labed , Jeremy Irons, Brendan Gleeson'dır.




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