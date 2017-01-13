Wikileaks'in Kurucusu, İadesi İçin Obama'ya Tek Şart Sundu

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle ABD'de hakkında verilmiş hapis cezasını çeken Chelsea Manning'i affetmesi durumunda ABD'ye iade edilmesini kabul edeceği açıklandı.

''DAVA AÇIKÇA ANAYASA İHLALİ''

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Adalet Bakanlığı'ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer Obama Manning'i afederse Assange ABD'ye iade edilmesini kabul edecektir" denildi.

CHELSEA MANNİNG 35 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Chelsea Manning (Bradley Maning) 2010 yılında Bağdat'ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

EKVADOR'UN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SIĞINDI

Jullian Assange ise 2012 yılından bu yana ABD'ye iade edilme riski olduğundan endişe ederek sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor.