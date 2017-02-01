Assan Panel, Sanatla Kucaklaştı

Assan Panel, serginin en değerli parçalarından olan ve İstanbul Modern'in bahçesinde sergilenen Baştarda adlı tekne için, şeffaf ışıklık panelleri ile hazırladığı 35 metre boyunda ve 7 metre yüksekliğindeki yapının kaplamasını gerçekleştirdi.

Assan Panel, İstanbul Modern'de Ocak'ta sergilenmeye başlanan "LİMAN" sergisine sponsor oldu. Serginin en değerli parçalarından olan Baştarda adlı tekne ise Assan Panel ürünleriyle korumaya alındı. Geçtiğimiz yıl Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'ndeki Türkiye Pavyonu için hazırlanan "Darzanà: İki Tersane, Bir Vasıta" projesi kapsamında tasarlanıp Haliç Tersanesi'nde üretilen Baştarda adlı tekne ise "LİMAN" sergisi kapsamında yeniden kurularak izleyiciyle buluştu.

Assan Panel, İstanbul Modern'in bahçesinde sergilenen Baştarda'yı açık hava şartlarından korumak üzere hazırlanan 35 metre boyunda ve 7 metre yüksekliğindeki yapının kaplamasını şeffaf ışıklık panelleri ile gerçekleştirdi.

Doğaya, enerji verimliliğine uygun, sağlıklı ve güvenli ürünler geliştirdiklerini belirten Assan Panel Genel Müdürü Ulvi Kadakal, "Assan Panel, ürünleriyle ve sahip olduğu uluslararası sertifikalarla güven veren bir markadır. Biz sadece yeşil ve güvenli binalar yapmıyoruz; insanların sağlıklı ve mutlu yaşayacağı mekanlar için ürünler üretiyoruz. Bu sergi ile ilk kez bir sanat etkinliğine sponsor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Serginin kıymetli parçalarından Baştarda'yı korumamıza aldık; onu açık hava şartlarından koruyacak, estetiğini gölgelemeyecek şekilde dizayn edilen binanın kaplamasını gerçekleştirdik. İstanbul Modern'le bu işbirliğimizin önümüzdeki projelerde de sürdürebilmek bizi mutlu edecektir" dedi.

Geçtiğimiz yıl Venedik Mimarlık Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'nda yer alan Darzana projesi, Liman sergisi kapsamında 28 Ocak- 4 Haziran tarihlerinde İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul kentinin deniz ve limanlarla ilişkisini vurgulayan "Liman" sergisi, 19. yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı mercek altına alıyor. Pek çok sanatçının, İstanbul tarihini limanlar üzerinden özetleyen çalışmalarının yer aldığı sergide, Türkiye'de denizcilik kültürü, toplumsal tarih ve görsel sanatlar alanında küratöryel bir araştırmayla hazırlanan bir zaman çizelgesi üzerinde sunuluyor. Theodosius (Yenikapı) Limanı'na dair arkeolojik çalışmalardan günümüze İstanbul kentinin tarihini limanlar üzerinden özetleyen zaman çizelgesi, kentin deniz ve limanla olan ilişkisine dair belli başlı dönüşüm ve kırılmalara işaret ediyor.

Greenguard Gold ve LPCB sertifikalarını alan ilk ve tek firma

Türkiye'de panel sektörünün lideri Assan Panel, sandviç panel pazarının en çok tercih edilen markası olarak 26 yıldır çatı ve cephe panelleri ve trapezleri üretimini gerçekleştiriyor.

Kaliteli ve uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip ürünleriyle yurtiçi satışlarında ulaştığı başarıyı dünya pazarlarında da yakalayan Assan Panel, üretiminin yüzde 25'ni ihraç ediyor. Kalite anlayışı ile bulunduğu sektöre yön veren Assan Panel, üretim, satış, satış sonrası hizmetler süreçlerini kapsayan kalite anlayışını ISO 9001:2008 belgesini 2006 yılında alarak tescil etti. Assan Panel, yeşil binaların kullanımına uygun UL Greenguard Gold sertifikasının yanında, yangın dayanımı konusunda en yetkin kurumlar olan FM Global ve LPCB'den de en geniş kapsamlı sertifikalara sahip. UL Greenguard ve Greenguard Gold sertifikasını panel sektöründe alan ilk firma olmanın gururunu yaşayan Assan Panel, bu sayede iç mekanlarda kullanılması için ürettiği ürünlerin çok daha sağlıklı mekanlar oluşturduğunu ve kimyasal emisyon kriterine uygunluğunu belgeleri ile garanti ediyor. Bağımsız ve saygın sertifikalandırma kuruluşlarından aldığı bu belgeler ile uluslararası alanda da güven veren marka olmayı sürdürüyor.

Sürdürülebilir, yeşil binalar inşa ediyor

Assan Panel, Türkiye'de Tuzla, İskenderun ve Balıkesir'de kurulu bulunan üç fabrikası ve 4 sürekli üretim hattının yanı sıra, yurtdışında yüzde 100 sermaye ile kurduğu Ürdün panel üretim tesisi ile yılda 18 milyon metrekare sandviç panel üretim kapasitesine sahip. Şirket, son 3 yıldır ürün gamına polikarbonat ışıklıkları da ekledi.

Yüksek güvenlik standartlarıyla ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla çalışan Assan Panel, yangın güvenliği sağlayan poliüretan, PIR (poliizosiyanurat), taşyünü yalıtım malzemelerini ürünlerinde kullanarak sürdürülebilir binaların inşa edilmesine katkıda bulunuyor.