Assan Alüminyum Fabrikası Sanat Eserleriyle Donatıldı

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden Assan Alüminyum, Tuzla'da bulunan fabrikasını sanat eserleriyle donattı.



Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi genç sanatçıların tablolarını satın alarak fabrikasında sergileyen Assan Alüminyum, bu projeyle sektöründe bir ilke daha imza attı. Fabrika çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği eserler, daha sonra genel müdürlükte sergilenecek.



Yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi Assan Alüminyum'un Tuzla'daki fabrikası, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin tablolarına ev sahipliği yapıyor.



Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla eserlerini satın alan Assan Alüminyum, Türkiye'de bir ilke imza atarak sanatı fabrikaya taşıdı. Adeta bir resim galerisine dönüşen tesisin duvarlarına asılan eserler çalışanlardan da büyük ilgi gördü.



Alüminyum folyo üretim kapasitesi ile Avrupa'nın ilk üç üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, sektöründeki liderliğini ve küresel vizyonunu sanata da taşıdı.



Bu proje ile gençlere destek vermeyi amaçladıklarını belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Sanata ve genç sanatçılara destek olurken, aynı zamanda fabrika çalışanlarımıza da daha keyifli bir çalışma ortamı sunmak istedik. Bu projeyle sektörümüzde de bir ilke imza atmaktan mutluyuz. Tabloları Genel Müdürlük binamızda sergilemeye devam edeceğiz" dedi.



Çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve ilgi alanlarını desteklemek üzere her yıl çok sayıda projeyi hayata geçiren Assan Alüminyum, yoga kulübünden voleybol, basketbol, futbol turnuvalarına, gezi aktivitelerine kadar birçok faaliyeti bir arada gerçekleştiriyor. (Fotoğraflı) - İstanbul