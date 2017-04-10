Asr-ı Saadet Gecesi Programına Yoğun İlgi

Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen geceye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilaveti ile başlayan gecenin açılışında bir konuşma yapan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen; "Bu güzel programa; "En kıymetlimiz, en değerlimiz Hz. Muhammed (SAV) programına hepiniz hoş geldiniz. Yüce Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son elçi, alemlere rahmet olarak gönderdiği haber verdiği ve insanlık için son örnek, sevgili peygamberimizi anlatmak ve anlamak elbette çok önemli" dedi.

Çimen, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl bir tema, bir konu belirleniyor. Bu seneki konuda "Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" bildiğiniz üzere sevgili peygamberimizin bizzat kendileri peygamberliğinden öncede sonrada adı sanı Muhammedül Emin idi. Hiç Şüphesiz onun ümmeti olduğunu söyleyen insanların oluşturduğu toplumunda güven toplumu olması gerektiğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kutlu Doğum haftasını dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. Peygamberimizi ve Asr-ı Saadeti iyi anlamız ve idrak etmemiz gerekiyor. Kuran'ın ve İslam'ın geldiği bu süreci iyi anlamamız gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Sedat Uçan, okuduğu ilahilerle duygusal anlar yaşattı. Prof. Dr. Mustafa Karataş ise Hz. Muhammed'in hayatını anlatarak katılımcıları bilgilendirdi. Hz. Peygamberin büyük çileler çektiğini dile getiren Karataş, Hz. Peygamberin çok iyi anlaşılması ve hayatının, sözlerinin iyi incelenmesi ve örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Asr-ı Saadet Gecesi programı yapılan dualarla son buldu.

Yaklaşık 2 saat süren gecenin sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından vatandaşlara gül dağıtıldı.