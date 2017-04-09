Asr-ı Saadet Gecesi"Ne Yoğun İlgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında Asr-ı Saadet Gecesi düzenlendi.



Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen geceye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan gecenin açılışında bir konuşma yapan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen Kutlu Doğum Haftasının önemine dikkat çekerek dua etti. Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, haftanın dolu dolu geçmesini temenni ederek, Hz. Peygamberin çok iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Sedat Uçan, okuduğu ilahilerle duygusal anlar yaşattı. Prof. Dr. Mustafa Karataş ise Hz. Muhammed'in hayatını anlatarak katılımcıları bilgilendirdi. Hz. Peygamberin büyük çileler çektiğini dile getiren Karataş, Hz. Peygamberin çok iyi anlaşılması gerektiğini kaydetti.



Yaklaşık 2 saat süren gecenin sonunda Kültür A.Ş tarafından vatandaşlara gül dağıtıldı. - MALATYA