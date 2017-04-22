"Hak geldi, batıl zail oldu "

Cahiliye döneminden sıyrılan bütün insanlığın ve bütün ümmetin mutluluğuna vesile olan Asr-ı Saadet…









"Yine de ki: Hak geldi; batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur."



İnsanlığın hidayet kaynağı Kuran bu devirde nazil olmuş, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber s.a.v. bu devirde dünyayı teşrif etmiş, peygamberlerden sonra insanların en büyükleri Sahabe-i Kiram bu devirde yaşamıştır. İslam'ın en ideal pratiğinin yaşandığı, Ashab'ın eşsiz bir iftihar tablosu sergileyerek dünya imtihanının nasıl verileceğini örneklediği altın bir çağdır Asr-ı Saadet. ve şüphesiz en çok da bu asrı idrak eden müminler için bir bahtiyarlık zamanıdır… İşte bu sebeple; Oyunumuzun ana konusu sevgili peygamberimizin bu devirde yaşadığı sıkıntıları gözle görünür şekilde anlatabilmektir…



İSRA-81



2 perde



Yazan - Yöneten: Mehmet Tahir İKİLER Reji ast: Görkem Çetin Oyuncular: Ömer Faruk NAS, Görkem ÇETİN, Serkan YAŞAR, Azer can okutan, Ali SAĞ, İshak 2. Tekgül, Erdinç ÖCAL, Kadir ÇÖKLÜ, Mehmet Tahir ikiler, Serkan KAYA, Gülay TEPE, Özlem İKİLER, Korhan Enis Yavuz, Şevket ÇETİN, Abdullah GÜREL, Sevtap GÖKÇINAR, Mehtap MAMAN, Hasan ERTEN, Şahset BERBER, Celal Murat Usanmaz, Özge Aydın Yaş sınırlaması: 9+



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Başkent Tiyatro



Mekan Adresi : Gençlik Parkı



Başlangıç Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Asr-ı Saadet



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır