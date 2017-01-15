"Hak geldi, batıl zail oldu "Cahiliye döneminden sıyrılan bütün insanlığın ve bütün ümmetin mutluluğuna vesile olan Asr-ı Saadet…



İnsanlığın hidayet kaynağı Kuran bu devirde nazil olmuş, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber s.a.v. bu devirde dünyayı teşrif etmiş, peygamberlerden sonra insanların en büyükleri Sahabe-i Kiram bu devirde yaşamıştır.İslam'ın en ideal pratiğinin yaşandığı, Ashab'ın eşsiz bir iftihar tablosu sergileyerek dünya imtihanının nasıl verileceğini örneklediği altın bir çağdır Asr-ı Saadet.Ve şüphesiz en çok da bu asrı idrak eden müminler için bir bahtiyarlık zamanıdır…İşte bu sebeple; Oyunumuzun ana konusu sevgili peygamberimizin bu devirde yaşadığı sıkıntıları gözle görünür şekilde anlatabilmektir…"Yine de ki: Hak geldi; batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur." İSRA-812 perdeYazan - Yöneten: Mehmet Tahir İKİLERReji ast: Görkem ÇetinOyuncular: Ömer Faruk NAS, Görkem ÇETİN, Serkan YAŞAR, Azer can okutan, Ali SAĞ, İshak 2. Tekgül, Erdinç ÖCAL, Kadir ÇÖKLÜ, Mehmet Tahir ikiler, Serkan KAYA, Gülay TEPE, Özlem İKİLER, Korhan Enis Yavuz, Şevket ÇETİN, Abdullah GÜREL, Sevtap GÖKÇINAR, Mehtap MAMAN, Hasan ERTEN, Şahset BERBER, Celal Murat Usanmaz, Özge AydınYaş sınırlaması: 9+