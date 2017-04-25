Aspec, Smart Fortwo'yu Canavara Çevirdi

CARMEDYA.COM – Smart'ın en şirin otomobili olan Fortwo yeniden yorumlandı. Hong Kong merkezli Aspec modifikasyon şirketi modeli yeniden yorumladı.



Modelin performansından önce dışında yapılan değişimler dikkat çekiyor. Otomobilin ön tampon yeniden tasarlanmış. Daha sportif görünmesi için keskin hatlı parçalar eklenmiş. Yan bölümde karartılmış jantlar dikkat çekiyor. Arka çamurluk üzerinde ise hava yarıkları dikkat çekiyor. Arka bölüme geçtiğimizde ise modelde F1 tipi egzoz sistemine yer verilmiş. Büyük bir cam sütü kanat dikkatlerden kaçmıyor.



Modelde PSM123 adlı bir performans paketi bulunuyor. Bu paket modele 121 Hp güç değeri sunuyor.