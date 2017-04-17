Asp Voleybol Takımı Birinci Oldu

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetiştirme yurtları arasında Van'da düzenlediği 5. Türkiye Voleybol Bölge Elemeleri Müsabakalarında Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü erkek ve kız voleybol takımları birinciliği elde ederken, ikinciliği kızlarda Batman, erkeklerde ise Bingöl aldı.



Şampiyonaya katılan genç voleybolcular performanslarıyla göz doldururken oldukça çekişmeli geçen final maçlarının galibi Erzurum'un erkek ve kız takımları oldu.



Şampiyonanın bölge elemelerinde birinci olan Erzurum'un kız ve erkek takımlarına Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Van İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir kupalarını takdim etti. 2. gelen Bingöl erkek takımı ve Batman kız takımına ise ikincilik kupalarını Voleybol Federasyonu Van İl Temsilci Zafer Oğuz tarafından verildi.



ASP Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, çocukların başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, takımın başarısında emeği geçen kuruluş idareciler, kulüp yöneticileri ve antrenörlerine teşekkür etti. - ERZURUM