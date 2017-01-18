Asp İl Müdürlüğü Tarafından 22 Bin 400 Vatandaşa 101 Milyon 500 Bin TL Nakdi Yardımda Bulunuldu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2016 yılında 22 bin 400 vatandaşa 101 milyon 500 bin TL nakdi yardımda bulundu.



Kent ekonomisine önemli miktarda girdi sağlayan il müdürlüğü, engelli özel bakım, engelli evde bakım, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, doğum yardımı, koruyucu aile, kadın konuk evi hizmetleri kapsamında 22 bin 400 vatandaşa yardım elini uzattı. İl Müdürlüğü tarafından kent ekonomisine bir yıllık süreçte 101 milyon 500 bin TL'lik nakit girişi sağlandı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında 22 bin 400 vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunulduğunu anımsatarak, kurumun hizmet çıtasının her geçen gün yükseldiğini ifade etti.



22 BİN 400 VATANDAŞA AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPILDI



Toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet sunduklarını hatırlatan İlbaş, sosyal devlet anlayışı gereği Erzurum'da önemli hizmetlere imza attıklarını ifade etti.



Kurumun geniş kapsamlı çalışma alanları olduğunu belirten İlbaş,"Engelli evde bakım, engelli özel bakım, doğum yardımı, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, koruyucu aile, kadın konuk evi hizmetlerimiz kapsamında valiliğimizin onayı ve destekleriyle 2016 yılında 101 milyon 500 bin TL ayni yardımında bulunuldu. 22 bin 400 vatandaşımız ayni ve nakdi yardım aldı. Bu hizmetlerimizin yanında önleyici hizmetlerimiz, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizde devam etmektedir. Amacımız vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek. 'Biz büyük bir aileyiz' misyonuyla yola çıkan bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda Erzurum'daki çalışmalarımızı yürütüyoruz' 'dedi.



Hizmet modelleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İlbaş, şunları söyledi:



"Aile ve Toplum Hizmetleri, Kadının Statüsü, Çocuk Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakını Hizmetleri alanında Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet çalışmalarımız devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz bakanlık politikaları çerçevesinde yatılı bakım, gündüzlü bakım, sosyal ve ekonomik destek, danışmanlık, rehberlik gibi iş ve işlemleri sürdürmekte yetkilidir. Nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz" - ERZURUM