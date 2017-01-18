Asp'de Sporla Hayata Tutunanlar" Sempozyumu

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürdal Gümüş, yurtlarda ve yuvalarda bulunan ya da ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarının spor yapmasını amaçladıklarını söyledi.



Gümüş, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "ASP'de Sporla Hayata Tutunanlar" sempozyumunda, sporda Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve madalyalar almış gençlerin öykülerini dinleyeceklerini ifade etti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının spor kulübünün 81 ilde teşkilatlandığını belirten Gümüş, "Şu anda 2 bin 900 lisanslı sporcumuz var. Bu sayıyla Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasına girmiş vaziyetteyiz. Yurtlarda ve yuvalarda bulunan ya da ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarının spor yapmasını amaçlıyoruz. Bu kardeşlerimizin ayaklarının üzerinde durması, hayata güçlü şekilde hazırlanmaları duygusu ve arzusu içerisindeyiz. Bize her defasında destek veren bakanımız ve müsteşarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Beyza Acun: "İnşallah bisiklet antrenörü olacağım"



Konya'da Sevgi Evleri'nde yetişen ve bisiklet sporuyla uğraşan Beyza Acun ise 1997 yılında Aksaray'da doğduğunu ve 2000 yılında 5 kız kardeşiyle Konya'da Sevgi Evleri'ne geldiğini dile getirdi.



Liseye başladığında bisiklet sporuyla tanıştığını aktaran Beyza, şunları kaydetti:



"Yetiştirme yurdundaki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için pedalları daha hızlı çeviriyorum. Nasıl hayallerime azimle pedal çeviriyorsam, annesi babası olmayan çocuklar da çevirsin istiyorum. Şu anda Konya MTB Team Grubu yöneticisiyim. İnşallah bisiklet antrenörü olacağım. Bir spor kulübünün çatısı altında, ülkemize sığınmış çocuklar da dahil, anne ve babası olmayanlarla adımızı dünyaya duyurmayı arzuluyorum."



Damla Aydın: "Umutla herkesin spor yapmasını istiyorum"



Halterci Damla Aydın ise 1993 yılında Erzurum'da doğduğunu ve 2002 yılında Konya'da Sevgi Evleri'ne geldiğini anlattı.



2005 yılında halter ile tanıştığını aktaran Damla, "2009'da İsveç'te yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. 2010 yılında İspanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda da bronz madalya kazandım. İsteyince herkesin başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.