Aso Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Anayasa değişikliği sonrasında kurulacak yönetsel modelin ekonomi ayağının 'yönetişim' anlayışına uygun olarak tesis edilmesi, küresel sermayeye ve finans çevrelerine verilecek en anlamlı sinyal olacaktır." dedi.



Özdebir, ASO'nun nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan halk oylaması sonrası ekonomide kurulacak yönetim modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



IMF'nin nisan toplantıları öncesinde yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'e düşürdüğünü hatırlatan Özdebir, "Sonrasında yapılan açıklamada ise belirsizlik azaldıkça bu rakamın yukarı çekilebileceği söylendi. Uluslararası sermaye Türkiye'nin yeni yönetsel modelinin ayaklarını ve bileşenlerini gördükçe öngörülebilirlik artacaktır." diye konuştu.



Özdebir, ekonomi yönetiminin belirlenmesinde özel sektörle koordinasyon içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Anayasa değişikliği sonrasında kurulacak yönetsel modelin ekonomi ayağının 'yönetişim' anlayışına uygun olarak tesis edilmesi, küresel sermayeye ve finans çevrelerine verilecek en anlamlı sinyal olacaktır." ifadesini kullandı.



Tüketici Güven Endeksi'nin nisanda ulaştığı değerin, önceki iki senenin nisan aylarının üzerinde olduğuna dikkati çeken Özdebir, "2017 yılının ilk iki ayındaki sanayi üretim endeksi değerleri incelendiğinde, her ikisinin de 2010 sonrası dönemin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle sanayi üretiminde kısmi bir hareketlilikten bahsetmek mümkündür." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, bu yılın ilk 3 ayına ilişkin enflasyon verilerinin Türkiye'nin enflasyon noktasında ciddi bir sorun ile karşı karşıya kaldığına işaret ettiğini söyledi.



Özdebir, Türkiye'ye yönelik Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin aldığı ve bağlayıcılığı olmayan siyasi denetim kararının AB'nin nereye gittiği konusundaki kuşkuları artırdığını söyleyerek, Birliğin Türkiye'ye yeterince destek vermediğini vurguladı.



Öte yandan, toplantıya katılan İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı Başkanı Ziya Akıncı, hukuk sistemindeki tıkanıklıkları çözmede tahkim merkezlerinin önemine işaret ederek, bu sayede birçok sorunun hızlıca çözülebileceğini anlattı.