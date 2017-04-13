Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin cari açığının kapatılması ve teknoloji seviyesinin artırılması için daha çok çalışılmasına ve daha çok desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "16 Nisan'dan sonra bütün bunlarla ilgili konuların ciddi anlamda masaya yatırılacağını ümit ediyorum." dedi.



ASO İstihdam Ödül Töreni, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve üyelerin katılımıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.



Özdebir, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde çok önemli bir kalkınma performansı gösterdiğini söyledi.



Nurettin Özdebir, Türkiye'nin 2002-2007 döneminde yüzde 7,14 olan büyüme oranının global kriz sonrasında yüzde 6,72'ye gerilediğini, bu performansa rağmen ülkenin işsizlik, cari açık ve enflasyon gibi 3 yumuşak karnı bulunduğunu ve bunlarla ilgili mücadelenin devam ettiğini dile getirdi.



Türkiye'nin 60 milyon civarında çalışabilir nüfusu bulunduğuna dikkati çeken Özdebir, her yıl iş gücüne 1 milyon kişinin katıldığını anlattı.



Özdebir, Türkiye'de büyümeyle istihdam arasındaki ilişkinin 2001 kriziyle koptuğunu belirterek, o krizle özellikle sanayi sektöründe kaybedilen istihdam nedeniyle sanayinin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsattı.



"Yatırımların önünde bürokratik engeller var"



Türkiye'nin cari açığının kapatılması ve teknoloji seviyesinin artırılması için daha çok çalışılmasına ve daha çok desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özdebir, "16 Nisan'dan sonra bütün bunlarla ilgili konuların ciddi anlamda masaya yatırılacağını ümit ediyorum. Milleti ön plana çıkartıp, vatandaşa hizmet için bir yapılanmaya gidilmesi lazım." diye konuştu.



4 yıldır OSB'yi büyütmek için uğraştıklarını dile getiren Özdebir, şu anda da 5 milyon metrekarelik alanda yatırım için yer talepleri bulunduğunu ifade etti. Yatırımların önünde bürokratik engeller bulunduğunu söyleyen Özdebir, iş piyasasını düzenleyen yasanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında kendilerinin de yaklaşık 10 toplantı yaptığını anlatan Özdebir, daha fazla istihdam yaratmak için çalıştıklarını belirtti. Seferberliğe destek veren işletmelere teşekkür eden Özdebir, bu konudaki gayretlerini sürdüreceklerini bildirdi.



"17 bin 372 yeni istihdam yaratıldı"



İstihdam seferberliğine destek veren ASO üyelerince, ocaktan nisana kadar olan dönemde 17 bin 372 yeni istihdam yaratıldı. Üyelerden bu konuyla ilgili veri toplama çalışmalarına devam ediliyor.



Söz konusu dönemde yeni istihdam sağlamada Koloğlu Holdi·ng AŞ ilk sırada yer aldı. Bu şirketi, Türkerler AŞ, HGG I·nşaat AŞ, Li·mak I·nşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Aras I·nşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri· Limited Şirketi, Mitaş Enerji· ve Madeni· İnşaat İşler TAŞ takip etti.



Şirket temsilcilerine ödülleri, Bakan Ağbal ve Özdebir tarafından verildi.