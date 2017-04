Aso İstihdam Ödül Töreni

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah 16 Nisan'dan sonra çok hızlı bir şekilde 'Üretim Reform Paketi' olarak adlandırdığımız önemli bir yasal düzenlemeyi Meclise getireceğiz." dedi.



Ağbal, Ankara Sanayi Odasının (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen "İstihdam Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğine katkıda bulunan iş adamlarının meseleye sahip çıkmasıyla önemli bir istihdam artışının sağlandığını söyledi.



Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde, odaklanılan hedefe daha hızlı şekilde ulaşılabildiğinin görüldüğünü ifade eden Ağbal, "Bu, millet olarak birlik ve beraberlikte olduğumuz takdirde memleketimiz için çok güzel yarınların olduğunu bize gösteren bir işaret fişeği." dedi.



Ağbal, Türkiye'nin son 14 yılda kaydettiği ortalama büyüme oranlarının önceki dönemlerin çok üstünde olduğunu belirterek, AK Parti iktidarları döneminde ekonomide orta ve uzun vadede öngörülebilirliği artıracak düzenlemeler yaptıklarını, ekonomide her zaman için rasyonaliteye ve doğrulara önem verdiklerini ifade etti.



Hükümet olarak önemli yapısal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ama her defasında ekonomiyi tökezletme amaçlı birtakım operasyonlara maruz kaldıklarını dile getiren Ağbal, son olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomide bir yavaşlamanın meydana geldiğini söyledi. Hemen gerekli tedbirleri aldıklarını anımsatan Ağbal, mobilya, beyaz eşya gibi sektörler için geçici vergi indirimleri sağladıklarını, bu düzenlemelerin hem bu sektörlere hem de ilişkili alanlara canlılık getirdiğini bildirdi.



Sanayiye de süper teşvik gibi birçok destek verdiklerini ifade eden Ağbal, yapılan düzenlemelerin karşılığını bulduğunu, yatırım üzerinde "sıfır vergi" uygulamasını hayata geçirdiklerini, önümüzdeki dönemde bunları daha da genişleteceklerini söyledi.



"Üretim ve yatırım alanında arka arkaya önemli paketleri devreye koyduk." diyen Ağbal, şöyle devam etti:



"En fazla şikayet edilen konulardan birisi de yatırım ve üretim üzerindeki KDV sorunu. KDV bir tüketim vergisidir, yatırım vergisi değildir ama mevcut KDV Kanunu tüketimden başka her şeyi, yatırımı, üretimi ve ihracatı vergilendiriyor. 'Bu konuya neşter vurmalıyız.' dedik ve gerek yıl içinde KDV iadesi yapma imkanı getirdik gerekse ihracatta ihtisas vergi dairelerini kurduk. Bugün Ankara'da sanayicilerimiz çok küçük tutarlı KDV iadelerini dahi çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Daha yapılacak çok iş var, Katma Değer Vergisi Kanunu mutlaka ve mutlaka reforma tabi tutulması gereken bir kanun, inşallah bu yolla da üretime destek vereceğiz."



-"Üretim Reform Paketi" geliyor



Birçok alanda ekonomiyi canlandırmak üzere teşvikler verdiklerini anımsatan Ağbal, "İnşallah 16 Nisan'dan sonra çok hızlı bir şekilde 'Üretim Reform Paketi' olarak adlandırdığımız önemli bir yasal düzenlemeyi de Meclise getireceğiz." dedi.



Ağbal, organize sanayi bölgelerine yer verilmesi konusunda yapıcı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ankara'da müthiş bir sanayi potansiyeli var. Bizim de hükümet, bakanlık olarak buna destek vermemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla almak istediğiniz yerle ilgili bir sorun var. Orada firmanın alması gereken 'avanta' diye tabir ettiğimiz bir para varmış, bu firma da avanta almasın, o firma niye avanta peşinde koşuyor, o da yanlış. Şu kadar sayıda yatırımcı yatırım yapmak için sabırsızlıkla bekliyor, sermayesi, projesi hazır bizim de onun önünü açmamız lazım. İnşallah onu da teker teker beraber yapacağız. Bürokratik engellerin kaldırılması hepimizin arzu ettiği ortak payda."



Bakan Ağbal, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak yeni sistemin kim gelirse gelsin güçlü hükümetleri öne çıkaracağını ifade ederek, "Çok daha hızlı koşmamız lazım. Bizim küresel rekabet liginde bulunduğumuz sıra yeterli değil, çok daha üst sıralara gitmemiz lazım." dedi.



Şu anda dünyada ön sıralarda olan birçok ülkenin gerilere düşeceğini belirten Ağbal, gelişmekte olan ülkelerin de yukarı hareket edeceğini söyledi. Ağbal, "Bütün gelişmekte olan ülkeler yukarıya doğru hareket ederken biz bu yarış içinde üst sıralarda mı yer almalıyız, yoksa bir defa daha geri kalıp bu treni de kaçırmalı mıyız? Bu treni kaçırmayalım. Bu defa 2030-2050'ye giden bu süreçte Türkiye ekonomisi yükseliş ivmesini çok daha istikrarlı bir şekilde devam ettirebilir. O zaman Türkiye ekonomisi istediğimiz sıralara da gelir. İnşallah 16 Nisan Türkiye için güzel neticelerin ortaya çıktığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerinin kurulduğu bir gün olur." diye konuştu.