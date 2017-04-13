Aso'dan En Çok İstihdam Sağlayan Üyelerine Ödül

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin cari açığının kapatılması ve teknoloji seviyesinin artırılması için daha çok çalışılması gerektiğine vurgu yaparak, "16 Nisan'dan sonra işsizlik, cari açık, enflasyon ve verilecek destekler gibi konuların ciddi anlamda masaya yatırılacağını ümit ediyorum. Milleti ön plana çıkartıp, vatandaşa hizmet için bir yapılanmaya gidilmesi lazım" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihdam Seferberliği" çağrısı üzerine Ankara Sanayi Odası (ASO) en çok istihdam sağlayan üyelerine ödüllerini takdim etti. ASO 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.



Programda konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin 2002-2007 döneminde yüzde 7,14 olan büyüme oranının global kriz sonrasında yüzde 6,72'ye gerilediğini, bu performansa rağmen ülkenin işsizlik, cari açık ve enflasyon gibi 3 yumuşak karnı olduğunu ve bunlarla ilgili mücadelenin devam ettiğini söyledi.



Özdebir, Türkiye'de 60 milyon civarında çalışabilir nüfusun bulunduğuna dikkat çekerek, "Her yıl iş gücüne 1 milyon kişi katılıyor. Yani her yıl 1 milyon kişiye istihdam sağlayabilmemiz lazım" dedi. Türkiye'nin cari açığının kapatılması ve teknoloji seviyesinin artırılması için daha çok çalışılmasına ve daha çok desteğe ihtiyaç olduğuna değinen Özdebir, "16 Nisan'dan sonra bütün bunlarla ilgili konuların ciddi anlamda masaya yatırılacağını ümit ediyorum. Milleti ön plana çıkartıp, vatandaşa hizmet için bir yapılanmaya gidilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.



Özdebir, yatırımların önünde bürokratik engellerin varlığına dikkat çekerken, iş piyasasını düzenleyen yasanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan "İstihdam Seferberliği" kapsamında 10'a yakın toplantının gerçekleştirildiğini belirten Özdebir, bu konudaki çalışmaların devam ettirileceğini kaydetti.



17 bin 372 yeni istihdam



Söz konusu çağrı sonrasında Ocak ve Nisan ayları aralığında ASO üyelerinin istihdama katkı rakamı 17 bin 372 kişi olarak gerçekleşti. ASO da, bu çağrıya destek vererek en yüksek istihdamı sağlayan üyelerine ödüllendirdi. Ödüller, üyelere Bakan Ağbal ve ASO Başkanı Özdebir tarafından verildi. - ANKARA