Aso Başkanı Özdebir Referandumu Değerlendirdi

Anayasa değişikliği referandum sonuçlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Özdebir, "Türk milleti kararını vermiştir. Bu sonuçlar Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık tartışmaları geride bırakıp geleceğe odaklanmalıyız. Türkiye hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere birlik olduğumuz müddetçe ulaşabiliriz" dedi.



Referandumun kaybedeni olmadığını vurgulayan ASO Başkanı Özdebir, "Bu değişiklikle ben Türkiye'nin kazandığına inanıyorum. Ama bu sonuçları tüm Türkiye'nin iyi okuması gerekiyor. Vatandaşlarımız demokratik bir olgunluk içinde tercihlerini sistem değişikliği doğrultusunda kullanmışlardır. Yüksek bir katılım oranı ile alınan bu karara tüm dünyanın saygı duyması gerekir. Gerginlikler bu ülkeye bir fayda getirmeyecektir. Artık süratle Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız. Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var. Başta hukuk sistemi olmak üzere, adli ve idari yargı reformlarını, işgücü piyasaları reformunu, kamu harcama verimliliği ve reformunu, yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformları ve eğitim sisteminin ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA