Aso Başkanı Özdebir: "Endüstri 4.0'ın Önünü Açmak İçin Kurumsal Yapılar Oluşturuyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Endüstri 4.0'ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor" dedi.



Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) ile Bilkent Cyberpark işbirliği ile düzenlenen "Kobiler Açısından Endüstri 4.0 ve Teknoparkların Rolü" toplantısı Bilkent Cyberpark'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TABİD Başkanı Nuray Başar, Serdar Plastik Genel Müdürü Sedar Tütek ve iş ve akademi dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.



Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir Endüstri 4.0 ile bilgisayarların internet üzerinden birbirine bağlanarak akıllı fabrikaların oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu akıllı fabrikalarda bilgisayarlar, üretim süreçlerini, makinaların bakım ve onarım programlarını düzenliyor, satış yerlerindeki bilgisayarlar ile kurdukları iletişim sayesinde yeni siparişlere göre üretim miktarını ayarlıyor ve fabrikadaki insanların aldıkları kararların uygunluğunu denetleyerek gerekirse uyarılarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.



"Endüstri 4.0'ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor"



Geleceğin dünyasının Endüstri 4.0 ile şekilleneceğini vurgulayan Özdebir, "Almanya, ABD, Güney Kore, Çin, Endüstri 4.0'ın kendi versiyonlarını kuruyor, Endüstri 4.0'ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor. General Electrics, Siemens, Bosch, Endüstri 4.0'da ilerleyen büyük şirketlerin sadece bazıları. Ancak, Endüstri 4.0 sadece büyükleri değil, KOBİ'leri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bilgisayarlar, karar alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça zaman kaybı ve hata yapma olasılığı azalıyor, verimlilik artarken inovasyon süreçleri kısalıyor, maliyetlerde de büyük düşüşler sağlanıyor. Çünkü bilgisayarlar, karar alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça, zaman kaybı ve hata yapma olasılığı azalıyor, verimlilik artarken inovasyon süreçleri kısalıyor, maliyetlerde de büyük düşüşler sağlanıyor" diye konuştu.



Özdebir, Türkiye'de orta ve yüksek teknoloji üretiminde açık ara önde olan Ankara'nın Endüstri 4.0'a en hazırlıklı kent olduğunu da sözlerine ekledi. - ANKARA