Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Aso Başkanı Özdebir: "Endüstri 4.0'ın Önünü Açmak İçin Kurumsal Yapılar Oluşturuyor"
Ara
BİST 86.848 %0,00
DOLAR 3,7722 %-0,00
EURO 4,0630 %-0,26
PARİTE 1,0767 %-0,02
ALTIN 146,28 %-0,50
FAİZ 11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Aso Başkanı Özdebir: "Endüstri 4.0'ın Önünü Açmak İçin Kurumsal Yapılar Oluşturuyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Endüstri 4.0’ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor" dedi.

Aso Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Endüstri 4.0'ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor" dedi.

Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) ile Bilkent Cyberpark işbirliği ile düzenlenen "Kobiler Açısından Endüstri 4.0 ve Teknoparkların Rolü" toplantısı Bilkent Cyberpark'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TABİD Başkanı Nuray Başar, Serdar Plastik Genel Müdürü Sedar Tütek ve iş ve akademi dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir Endüstri 4.0 ile bilgisayarların internet üzerinden birbirine bağlanarak akıllı fabrikaların oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu akıllı fabrikalarda bilgisayarlar, üretim süreçlerini, makinaların bakım ve onarım programlarını düzenliyor, satış yerlerindeki bilgisayarlar ile kurdukları iletişim sayesinde yeni siparişlere göre üretim miktarını ayarlıyor ve fabrikadaki insanların aldıkları kararların uygunluğunu denetleyerek gerekirse uyarılarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Endüstri 4.0'ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor"

Geleceğin dünyasının Endüstri 4.0 ile şekilleneceğini vurgulayan Özdebir, "Almanya, ABD, Güney Kore, Çin, Endüstri 4.0'ın kendi versiyonlarını kuruyor, Endüstri 4.0'ın önünü açmak için kurumsal yapılar oluşturuyor. General Electrics, Siemens, Bosch, Endüstri 4.0'da ilerleyen büyük şirketlerin sadece bazıları. Ancak, Endüstri 4.0 sadece büyükleri değil, KOBİ'leri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bilgisayarlar, karar alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça zaman kaybı ve hata yapma olasılığı azalıyor, verimlilik artarken inovasyon süreçleri kısalıyor, maliyetlerde de büyük düşüşler sağlanıyor. Çünkü bilgisayarlar, karar alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça, zaman kaybı ve hata yapma olasılığı azalıyor, verimlilik artarken inovasyon süreçleri kısalıyor, maliyetlerde de büyük düşüşler sağlanıyor" diye konuştu.

Özdebir, Türkiye'de orta ve yüksek teknoloji üretiminde açık ara önde olan Ankara'nın Endüstri 4.0'a en hazırlıklı kent olduğunu da sözlerine ekledi. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Amerikan İş Geliştirme Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti, Nurettin Özdebir, Güney Kore, Almanya, Bilkent