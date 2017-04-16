Asmin" ile "Yasmin" Sandık Başında

Kars'ta, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya "Yasmin" isimli köpeğiyle gelen üniversite öğrencisi Asmin İnci, vatandaşların ilgisini çekti.



Kafkas Üniversitesi öğrencisi İnci, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmak amacıyla kucağındaki "Yasmin" adlı köpeği ile Mihralibey İlkokulu'na geldi.



Okuldaki "1106" nolu sandıkta oy veren İnci ve köpeği "Yasmin" hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgi odağı oldu.



Yasmin'i kucağına alarak oyunu sandığa atan İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde kimse olmadığı için köpeğini yanına aldığını belirterek, "Köpeği bırakacak kimse yoktu, vakit daralınca ben de köpeğim Yasmin'i alarak oyumu kullanmaya geldim, onunla oy kullandım." dedi.



İnci daha sonra Yasmin ile sandık başında hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.