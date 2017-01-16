Asmek Kurslarına Yoğun İlgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (ASMEK ) ikinci dönem kayıtlarına yoğun ilgi olduğu bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz kurslarla kendilerine meslek ve beceri kazandırmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ASMEK merkezlerinde sıraya girdiler.



Öğle saatlerine kadar başvuruda bulunan vatandaş sayısı 5 bin 300'ü geçerken, kayıtlar 22 Ocak'a kadar devam edecek.



İkinci dönem için 21 kurs merkezinde 105 branşta 391 kurs açılırken, kursiyerler 13 Şubat'ta ders başı yapacak.



- Kursiyerler kurslardan memnun



Kurslara başvuru yapanlar arasında bulunan Ertuğrul Kolak, kendini geliştirmek için ASMEK'i tercih ettiğini belirterek, "Daha önce ASMEK'te hukuk kursuna gittim. Şu anda da kişisel gelişim dalında İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kursu için başvuruda bulundum. Çalıştığım kurumda daha faydalı olabilmek ve kendimi geliştirmek için ASMEK kurslarına gidiyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.



Antalya'da yerleşik yaşayan Filipin vatandaşları Meia Padayhag ve ablası Emma Davina Padayhag ise Türkçe öğrenmek için ASMEK'e kayıt yaptırdıklarını söyledi.



Meia Padayhag, Türkçe konuşmayı ailesi ve çevresinden öğrendiğini dile getirerek, "Ama bu yeterli değil. Türkiye'yi çok seviyoruz, burada yaşıyoruz. O yüzden Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenmek istiyorum." diye konuştu.



Bilgisayar kursunun ilk kurunu tamamlayıp ikinci kuruna kayıt yaptırdığını söyleyen Özlem Şahin de Başkan Menderes Türel'e bu olanakları sağladığı için teşekkür etti.