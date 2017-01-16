Asmek Kurslarına Yoğun İlgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (ASMEK ) ikinci dönem kayıtları başladı. Vatandaşlar kurs merkezlerinin önünde kuyruk oluştururken, öğle saatlerine kadar başvuru sayısı 5 bin 300'ü geçti. Kayıtlar 22 Ocak'a kadar devam edecek. Ders zili ise 13 Şubat'ta çalacak.



ASMEK ikinci dönem kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz kurslarla kendilerine meslek ve beceri kazandırmak isteyen Antalyalılar sabahın erken saatlerinden itibaren ASMEK merkezlerine akın etti. Öğle saatlerine kadar başvuruda bulunan vatandaş sayısı 5 bin 300'ü geçti. Kayıtlar 22 Ocak'a kadar sürecek. İkinci dönem için 21 kurs merkezinde 105 branşta 391 kurs açıldı. ASMEK'te kursiyerler 13 Şubat'ta ders başı yapacak.



Daha verimli olabilmek için ASMEK'e gidiyorum



Kurslara başvuru yapanlar arasında bulunan Ertuğrul Kolak, kendini geliştirmek için ASMEK'i tercih ettiğini belirterek, "Daha önce ASMEK'te hukuk kursuna gittim. Şu anda da kişisel gelişim dalında İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kursu için başvuruda bulundum. Çalıştığım kurumda daha faydalı olabilmek ve kendimi geliştirmek için ASMEK kurslarına gidiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.



Yabancılar Türkçeyi ASMEK'ten öğreniyor



Antalya'da yerleşik yaşayan Filipin vatandaşları Meia Padayhag ve ablası Emma Davina Padayhag, Türkçe öğrenmek için ASMEK'e kayıt yaptırdıklarını söyledi. Meia Padayhag "Türkçe konuşmayı biraz annemden, biraz babamdan biraz da sokaktan öğrendik. Ama bu yeterli değil. Türkiye'yi çok seviyoruz burada yaşıyoruz. O yüzden Türkçeyi iyi bir şekilde öğrenmek istiyorum. Bizlere bu hizmeti ücretsiz bir şekilde sağladığı için ASMEK kurslarına başvuruda bulundum. Umarım kurs sonunda daha iyi Türkçe konuşurum" ifadesini kullandı.



İleride kendi sergimi açacağım



Tülin Terzioğlu ise 4 senedir kurslara devam ettiğini belirterek, "Burada yağlı boya resim kursu alıyorum. Yeteneğimi geliştirmek için kursa geliyorum. İleride kendi sergimi açmayı düşünüyorum. ASMEK bizlere çok kolaylık sağlıyor. Yeni kayıtlarımızı da yaptırdık. Çok memnunuz. Burada çok güzel arkadaşlıklar dostluklar kuruyoruz. Talep çok fazla. Kursların daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.



İş olanaklarım artacak



Bilgisayar kursunun ilk kurunu tamamlayıp ikinci kuruna kayıt yaptırdığını söyleyen Özlem Şahin de Başkan Menderes Türel'e bu olanakları sağladığı için teşekkür etti. Şahin, "Kurs sonunda bilgisayar kullanımı hakkında kendimi geliştirmiş olacağım. Bu sayede iş olanaklarımın yükseleceğini ve iş bulmak adına seçeneklerimin artacağını düşünüyorum" dedi. - ANTALYA