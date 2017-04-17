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Aslolan Bu Seçimin İptal Edilmesidir"
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Aslolan Bu Seçimin İptal Edilmesidir"

YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Aslolan Bu Seçimin İptal Edilmesidir

YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Yüksek Seçim Kurulu, Ysk
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