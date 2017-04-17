Aslolan Bu Seçimin İptal Edilmesidir"
YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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